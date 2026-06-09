Mārtiņa Seska cīņa pret Oliveru Solbergu - jau sākusies!
Lai arī līdz Igaunijas WRC posmam ir vēl mēnesis un sportistiem vispirms jātiek galā ar Grieķijas skarbajiem ceļiem Akropoles rallijā, latviešu pilota Mārtiņa Seska cīņa ar norvēģu zvaigzni Oliveru Solbergu jau ir sākusies.
Igaunija, rīkojot pasaules rallija čempionāta (WRC) sacensības, ieviesusi interesantu tradīciju – ierobežota skaita ieejas biļetes, izvēloties divus aktuālus braucējus, kuru faniem tiek dota iespēja “sacensties” atbalstīšanā.
Šogad “Rally Estonia” izsludinājuši “dueli” – mūsu Mārtiņš Sesks pret norvēģu zvaigzni Oliveru Solbergu. Pārdošanā jau ir numurētas īpašā dizaina biļetes ar abu pilotu portretiem. Pieejamas 99 biļetes ar Oliveru Solbergu un 1000 – ar Mārtiņu Sesku. Šīs ir ”pilnās” rallija biļetes, uz visām četrām sacensību dienām; to cena – 159 eiro par Solberga biļeti, 99 eiro – Seska. “Parastās” ieejas biļetes maksā, sākot no 59 eiro.
Bez ieejas visos ātrumposmos Olivera Solberga īpašo biļešu īpašniekiem būs pieejami vēl citi labumi – tikšanās ar braucēju, dāvanu komplektiņš un loterija, tādēļ arī šāda cenas atšķirība.
Pirmoreiz ideja par īpašajām biļetēm tika realizēta 2024. gadā, un Igaunijas WRC rallija organizatori izvēlējās Otu Tenaku un Mārtiņu Sesku. Attiecīgi igauņu un latviešu, kā arī visu citu valstu rallija fani varēja atbalstīt kādu no šiem pilotiem, iegādājoties īpašās biļetes.
“Rally Estonia” ir 2026. gada pasaules rallija čempionāta devītais posms, kas risināsies 16.-19. jūlijā.