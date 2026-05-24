Kārļa Lasmaņa "Shanghai" zaudē 3x3 basketbola "Masters" pusfinālā
Latvijas 3x3 basketbolista Kārļa Paula Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" svētdien Ķīnā piedzīvoja zaudējumu "Masters" turnīra pusfinālā.
Ar ceturto numuru izsētā Šanhajas komanda dienas pirmajā spēlē - ceturtdaļfinālā - ar 21:8 pārspēja Mongolijas vienību "Sansar" (10). Lasmanis šajā spēlē guva sešus punktus.
Pusfinālā "Shanghai" ar 12:14 zaudēja "Ulaanbaatar" (6.) kvartetam, kas šajā turnīrā spēlē bez traumu ārstējošā Naura Mieža. Mačā pret Mongolijas galvaspilsētas vienību Lasmanis guva trīs punktus.
"Shanghai" sestdien uzvarēja abās apakšgrupas spēlēs, bet Franča Lāča pārstāvētā Ķīnas vienība "DeQing" "play-off" cīņām nekvalificējās.