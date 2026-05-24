Linards Feldbergs izcīna USHL čempiontitulu un tiek atzīts par izslēgšanas spēļu MVP
Feldbergs visā izslēgšanas turnīrā caurmērā ielaida 1,91 ripu, atvairīja 93,9% metienu un divos mačos palika nepārspēts.
Jauns.lv / LETA

Latvijas vārtsargs Linards Feldbergs sestdien palīdzēja Sūfolsas "Stampede" komandai izcīnīt ASV junioru hokeja līgas (USHL) titulu un tika atzīts par izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju.

"Stampede" viesos ar 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) otrajā pagarinājumā uzvarēja Maskīgonas "Lumberjacks" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-1.

Pretinieku rindās par vicečempionu kļuva Rūdolfs Bērzkalns.

Feldbergs šajā spēlē atvairīja 41 metienu, bet visā izslēgšanas turnīrā viņš caurmērā ielaida 1,91 ripu, atvairīja 93,9% metienu un divos mačos palika nepārspēts.

Sūfolsas komanda Klārka kausu izcīnīja arī 2007., 2015. un 2019. gadā.

