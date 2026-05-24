Linards Feldbergs izcīna USHL čempiontitulu un tiek atzīts par izslēgšanas spēļu MVP
Latvijas vārtsargs Linards Feldbergs sestdien palīdzēja Sūfolsas "Stampede" komandai izcīnīt ASV junioru hokeja līgas (USHL) titulu un tika atzīts par izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju.
"Stampede" viesos ar 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) otrajā pagarinājumā uzvarēja Maskīgonas "Lumberjacks" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-1.
Pretinieku rindās par vicečempionu kļuva Rūdolfs Bērzkalns.
Feldbergs šajā spēlē atvairīja 41 metienu, bet visā izslēgšanas turnīrā viņš caurmērā ielaida 1,91 ripu, atvairīja 93,9% metienu un divos mačos palika nepārspēts.
Sūfolsas komanda Klārka kausu izcīnīja arī 2007., 2015. un 2019. gadā.
