Desmit sekundes līdz bronzai. Biatlonists Lozbers IBU junioru kausa sprintā Madonā starp labākajiem
Latvijas biatlonisti Rihards Lozbers un Matīss Meirāns trešdien Madonā Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) Junioru kausa posmā desmit kilometru sprinta sacensībās izcīnīja attiecīgi piekto un septīto vietu.
Par uzvarētāju kļuva austrietis Tomass Marhls, kurš abās ugunslīnijās aizvēra visus mērķus un finišu sasniedza pēc 25 minūtēm un 37,9 sekundēm. Otrajā vietā, zaudējot 35,7 sekundes, viņam sekoja slovēnis Gujs Groseljs-Simičs, bet uzvarētāja tautietis Mateuss Šēnaigners atpalika 47,8 sekundes un noslēdza labāko trijnieku. Otrās un trešās vietas ieguvēji pieļāva attiecīgi vienu un divas kļūdas.
Lozbers šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet šaušanā stāvus kļūdījās trīs reizes un piekāpās Marhlam 58,6 sekundes, kamēr Meirāns, pieļaujot abās ugunslīnijās p vienai kļūdai, finišā bija par minūti un 3,3 sekundēm lēnāks.
Vēl Adrians Māris Šņoriņš ar diviem neprecīziem šāvieniem ieņēma 24. vietu (+2:10,1), Rūdolfs Raudziņš šāva garām trīs reizes un bija 37. pozīcijā (+3:07,9), Kristiāns Karlsbergs nesašāva četrus mērķus un bija par vienu vietu zemāk (+3:11,3), Daniels Kodaļevs ar sešām kļūdām ierindojās 43. pozīcijā (+3:22,3), bet Ernests Solovjovs neaizvēra četrus mērķus un noslēdza sacensības 54. vietā (+4:37,4). Sprinta sacensībās startēja 79 biatlonisti.
Trešdien vēl plkst. 14.20 sprinta sacensības aizvadīs sievietes. Divas dienas vēlāk IBU Junioru kausa posms Madonā turpināsies ar vēl vienām sprinta sacensībām, bet sestdien paredzētas sacensības ar kopēju startu. Latviju IBU Junioru kausa posmā pārstāv 14 sportisti, tostarp olimpiskajā sastāvā iekļuvušie Estere Volfa un Rihards Lozbers.
Madonas posmā startēs sportisti no Ukrainas, Čehijas, Austrijas, Slovēnijas, Slovākijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Polijas, Igaunijas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, Ziemeļmaķedonijas, Latvijas, Brazīlijas, ASV, Taivānas un Moldovas.
Latvijas izlases sastāvs IBU junioru kausā Madonā:
Estere Volfa, Elza Bleidele, Laura Alziņa, Martīne Djatkoviča, Enia Kalniņa, Jeļizaveta Boroņenko, Keita Kolna, Rihards Lozbers, Daniels Kodaļevs, Matīss Meirāns, Adrians Māris Šņoriņš, Ernests Solovjovs, Kristiāns Karlsbergs, Rūdolfs Raudziņš.