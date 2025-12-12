Girgensona "Lightning" uzvar "Devils" komandu
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda ceturtdien izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā.
"Lightning" viesos ar rezultātu 8:4 (4:1, 2:1, 2:2) uzvarēja Ņūdžersijas "Devils" komandu.
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 18 minūtes un 44 sekundes, no kurām vienu minūti un 23 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs bloķēja vienu metienu un pielietoja trīs spēka paņēmienus, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Ar 2+1 uzvarētāju rindās izcēlās Olivers Bjorkstrands, 1+2 savā rēķinā ierakstīja Džeiks Gancels, pa 1+1 sakrāja Breidens Points, Brendons Heigels un Darens Redišs, vienus vārtus guva Pontuss Holmberjs, bet četras rezultatīvas piespēles atdeva Ņikita Kučerovs.
Mājinieku sastāvā pa vārtiem un rezultatīvai piespēlei Lūka Hjūza un Pola Kotera kontā, bet vēl pa reizei precīzi meta Enguss Krukšenks un Jespers Brats.
"Lightning" ar 38 punktiem 31 spēlē ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien vakarā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Ņujorkas "Islanders" komandu.