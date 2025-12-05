Pasaules kausa sacensības: Latvijas biatloniste Baiba Bendika ieņēm 20. vietu
Latvijas biatloniste Baiba Bendika piektdien Pasaules kausa posmā Zviedrijā ieņēma 20. vietu 7,5 kilometru sprintā, bet Estere Volfa un Elza Bleidele ieņēma attiecīgi 44. un 79. vietu.
Par uzvarētāju ar perfektu šaušanu kļuva somiete Suvi Minkinena, kura finišēja 20 minūtēs un 11,9 sekundēs, izcīnot karjerā pirmo uzvaru Pasaules kausa posmos.
Ar precīzu šaušanu otrā bija zviedriete Anna Mangnusone, uzvarētājai zaudējot 16,6 sekundes, trešā - francūziete Oseana Mišlona, Minkinenai zaudējot 20,8 sekundes, bet ceturtā - austriete Liza Hauzere (+29,5).
Piektā ar vienu kļūdu šaušanā bija zvierdiete Elvīra Ēberja (+44,5), bet sestā ar perfektu šaušanu - poliete Joanna Jakela, kuras līdzšinējais lielākais panākums bija 11. vieta individuālajā distancē, kas izcīnīta pagājušajā sezonā Estešundā.
Bendika vienu soda apli mēroja pēc šaušanas guļus un finišēja 20. vietā, Minkinenai zaudējot minūti un 13,1 sekundi.
Volfa vienreiz kļūdījās šaušanā stāvus un somietei piekāpās minūti un 49,2 sekundes, ieņemot 44. vietu un abām ar Bendiku iekļūstot iedzīšanas sacensībās.
Bleidele šaušanā guļus kļūdījās divreiz, ierindojoties 79. vietā 106 sportistu vidū, uzvarētājai piekāpjoties divas minūtes un 49,1 sekundi un iedzīšanai, kam kvalificējas 60 ātrākās biatlonistes, nekvalificējoties.
Pēc divām sacensībām kopvērtējumā līdere ar 116 punktiem ir Minkinena, par diviem punktiem apsteidzot itālieti Doroteju Vīreri un par septiņiem punktiem - Mangnusoni.
Bendika ar 21 punktu ieņem 33. vietu, bet Volfa ar 13 punktiem - 42. vietu.
Pagājušajā sezonā Volfa Čehijas trasē Nove Mesto sprintā ieņēma 36. vietu, Bendikai labākais rezultāts bija 38. vieta Francijas trasē Ansī, bet Bleidele ieņēma 74. vietu Antholcā.
Pagājušajā sezonā par Pasaules kausa uzvarētāju sprintā kļuva vāciete Franciska Preisa, apsteidzot Francijas biatlonistes Lū Žanmono un Žistīni Brezā-Bušē.
Volfa kopvērtējumā ieņēma 77., Sanita Buliņa - 79. un Bendika - 81. vietu.
Pasaules čempionātā Šveices trasē Lencerheidē šajā disciplīnā uzvaru svinēja Brezā-Bušē, apsteidzot Preisu un somieti Suvi Minkinenu.
15 kilometru individuālajā distancē Volfa otrdien Estešundā izcīnīja 28. vietu, bet Bleidele un Bendika ieņēma attiecīgi 60. un 79. vietu.
Sestdien sprintā sacentīsies vīrieši, bet svētdien notiks iedzīšanas sacensības.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.