Noriss, Vestapens vai Piastri? F-1 cienītājiem gaidāma spraiga nedēļas nogale
Gada grāmatai sasniegtas beigas. Pēdējā nodaļa, pēdējās lappuses, tomēr joprojām nezinām, kurš ir stāsta galvenais varonis. Kurš pametīs Apvienotos Arābu Emirātus ar salauztu sirdi? Jautājumu daudz, atbildes gūsim jau svētdien, kad Lando Noriss, Makss Verstapens un Oskars Piastri noskaidros 2025. gada Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionu.
Trase: fakts, ka pēdējās 10 Abū Dabī GP izcīņās uzvaru izcīnījis "pole position" ieguvējs, var radīt maldīgu priekšstatu par apdzīšanas iespējām. Ceļš līdz pirmajam bremzēšanas punktam ir diezgan īss – "pole position" ieguvējam nepilni 200 metri. Tomēr labākās apdzīšanas iespējas seko dažus līkumus tālāk. Garā taisne pēc piektā pagrieziena ar asu bremzēšanas zonu tās izskaņā sniedz pirmo izdevību, bet otra (vai atspēlēšanās) seko brītiņu vēlāk otrajā garajā taisnē. Tās izskaņā esošais līkums ir mazliet lēzenāks, sniedzot iespēju atšķirīgām trajektorijām. Pēdējais sektors sastāv no virknes lēnu pagriezienu, radot daudzveidīgus apstākļus braucējiem.
Jāatceras, ka šis ir pēdējais posms, tādēļ trases potenciālu dažkārt neizdodas pilnībā apliecināt tādēļ, ka braucējiem vairs nav tāda dzinuļa kā sezonas sākumā un vienas pozīcijas iegūšana neko daudz nemaina. Šis gads var kļūt par izņēmumu ar trim titula pretendentiem. Pēdējoreiz, kad F-1 čempions nebija zināms priekšlaicīgi, Makss Verstapens izrāva titulu tieši ar apdzīšanas manevru trasē pret Lūisu Hamiltonu pirms četriem gadiem.
Riepas: pēdējos gados vairs nav redzama tik izteikta riepu graudošanās (graining – angliski) kā iepriekš. Galvenā problēma ir termālais nodilums. Tomēr tā nav liela problēma – pat ar mīkstākajiem riepu komplektiem sagaidāms, ka dominēs viena boksu apmeklējuma taktika.
Tomēr tas nenozīmē, ka visiem būs vienāda stratēģija. Mīkstākā sastāva riepas var izrādīties noderīgas arī sacīkšu režīmā. Tādā gadījumā komandas gaida otrā izvēle – vai cietās riepas vispār būs nepieciešamas?
Laikapstākļi: vest slapjā laika riepas uz Abū Dabī emirātu bija bezjēdzīgi. Lietus nebūs, turklāt laika prognoze ir ļoti stabila visām trim dienām. Gaiss turēsies aptuveni +25 grādu robežās, dienas būs saulainas un vējš samērā neliels, vienīgi sacīkšu dienā, tas mazliet pieņemsies spēkā, pūšot no ziemeļiem.
Grafiks: galvenie notikumi – sestdien kvalifikācija pl. 16:00, bet svētdien sacīkstes pl. 15:00, līdz ar to pēc vietējā laika starts tiks dots dienasgaismā, bet finišs jau tiks sasniegts pie mākslīgā apgaismojuma ar burvīgu uguņošanu, plīvojot rūtotajam karogam. Sacnsības skatāmas "Go3 Extra Sports" kanālā. Abū Dabī pēdējoreiz šosezon sacentīsies arī F-2 braucēji.
Pērn: “McLaren” un “Ferrari” vēl nebija sadalījuši konstruktoru kausu. Oranžajiem bija nopietnas priekšrocības, aizņemot pirmo starta rindu. Tomēr jau pirmajā pagriezienā Oskars Piastri sadūrās ar Maksu Verstapenu, nonākot zaudētājos. “Red Bull” braucējs saņēma 10 sekunžu sodu. Noriss bez lielām problēmām izcīnīja uzvaru un titulu savai komandai priekšā Karlosam Sainsam. Startējot no beigām, Šarls Leklērs aizcīnījās līdz trešajai vietai. Tikmēr starta sadursmes upuri Verstapens un Piastri noslēdza sezonu ar finišiem sestajā un desmitajā vietā.
Top 3 intrigas:
1. Kurš kļūs par čempionu? Lielākā daļa uzskata, ka Noriss neizsēs iekrāto handikapu. "McLaren" braucējam nepieciešams tikt uz goda pjedestāla, lai būtu drošs, tomēr noteiktos scenārijos der arī zemākas pozīcijas. Sagaidāms, ka “McLaren” ātrums ļaus paveikt darbu, tomēr spriedze ir pamatīga. Aptuveni trešdaļa balsoja par Verstapenu, kurš uz Abū Dabī ieradies ļoti atslābis. Pēc ķermeņa valodas redzams, ka Makss apzinās situāciju – jāizdara maksimums un konkurentu sapīšanās nav viņa kontrolē. Vien dažas balsis atstātas par Piastri. Viņa labākās izredzes ir tad, ja Maksa un Lando savstarpējā cīņa iziet no rāmjiem.
2. Vai visu laiku izcilākais piekāpsies savam mantiniekam? Andrea Kimi Antonelli šogad klājies kā pa viļņiem. Pēc laba sezonas sākuma sekoja katastrofāls periods ar sacīkstēm Eiropā, tomēr uz sezonas otro pusi viņš ir atguvies. Tikmēr Kimi priekštecis “Mercedes” komandā Lūiss Hamiltons pēc pārejas uz “Ferrari” nav izcīnījis nevienu goda pjedestālu. Abū Dabī trase varētu būt piemērotāka par Kataru, tomēr ar domām Hamiltons jau dzīvo nākotnē. Motivācija ir sasniegusi zemāko punktu, turklāt Lūiss ir tikai divus punktus priekšā Antonelli. Kurš sezonu noslēgs augstāk?
3. Kā atrisināsies cīņa starp mazajām komandām? Pēc Karlosa Sainsa lieliskā snieguma pēdējos posmos “Williams” ir nodrošinājuši piekto vietu. Arī “Alpine” desmitā vieta ir droša. Pa vidu skaidrības nav. Situācija šobrīd: “Racing Bulls” 92, “Aston Martin” 80, “Haas” 73, “Sauber” 68 punkti. Šeit arī gaidāma pamatīga rēķināšana un, iespējams, upurēšana. Nespējot noķert priekšā esošo komandu, var tikt pielietotas alternatīvas stratēģijas, kas neder pašiem, bet pamatīgi kompromitē aizmugurē esošos ķērājus.
Padoka pļāpas: galvenā uzmanība (jā, protams, neskaitot titula cīņu) pievērsta “Red Bull” ģimenei, kas pavisam nesen ieviesa skaidrību par braucēju sastāvu nākamsezon. Hadžāram jāsāk pierast pie papildus uzmanības, kamēr Cunodam jāpieņem situācija un joprojām jārod motivācija palīdzēt Verstapenam titula cīņā.
Ārpus F1: netālu no trases esošajā “Ferrari pasaulē” atrodami pasaulē ātrākie amerikāņu kalniņi. "Formula Rossa" paredzēta kārtīgiem adrenalīna baudītājiem, jo ātrums tur sasniedz 240 km/h, turklāt līdz tam iespējams tikt piecu sekunžu laikā. Rekords par ātrākajiem "amerikāņu kalniņiem" pasaulē Abū Dabī esošajā atrakciju parkā pieder jau kopš 2010. gada, tomēr jau decembra beigās rekordu, visticamāk, nāksies atdot Kvidijā, Saūda Arābijā jaunuzbūvētajam projektam "Falcons Flight".