Porziņģis izlaiž spēli; “Hawks” cieš sakāvi pret “Clippers”
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien slimības dēļ nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Hawks" savā laukumā ar rezultātu 92:115 (21:27, 20:28, 32:39, 19:21) zaudēja Losandželosas "Clippers" komandai, bet Porziņģis izlaida jau ceturto spēli pēc kārtas un 11. maču šajā sezonā.
"Hawks" komandai savainojumu dēļ šajā mačā nepalīdzēja arī Džeilens Džonsons un Trejs Jangs.
"Clippers", kas pirms šī mača no sastāva atbrīvoja veterānu Krisu Polu, pārtrauca piecu zaudējumu sēriju un izcīnīja vien sesto uzvaru sezonas 22 spēlēs.
Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 27 punktiem bija Džeimss Hārdens, 21 punktu pievienoja Kavai Lenards, 17 punktus guva Kobe Sanderss, bet ar 14+17 izcēlās Ivica Zubacs.
Mājinieku sastāvā ar 21 punktu bija Nikeils Aleksanders-Vokers, bet 15 punktus pievienoja Daisons Denielss.
"Hawks" ar 13 uzvarām 23 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Denveras "Nuggets" basketbolistus.