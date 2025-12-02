Merzļikina "Blue Jackets" uzvar "Devils" komandu. VIDEO
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins pirmdien atvairīja 30 metienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" viesos ar rezultātu 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) uzvarēja Ņūdžersijas "Devils" komandu un pārtrauca četru zaudējumu sēriju.
Merzļikins tika galā ar 30 no 33 pretinieku metieniem, atvairot 90,9% raidījumu.
Latviešu vārtsargam šī bija desmitā spēle šosezon, kurās izcīnītas piecas uzvaras. Merzļikins šajā sezonā ticis galā ar 89,5% metienu, vidēji spēlē savos vārtos ielaižot 3,50 ripas. NHL karjeras laikā viņam 254 spēlēs ir 99 uzvaras, no kurām 11 ir "sausās", vidēji zaudēti 3,21 vārti mačā un atvairīti 90,1% metienu.
Divus vārtus pirmdienas spēlē "Blue Jackets" rindās guva Šons Monahans, 1+2 sakrāja Čārlijs Koils, pie 1+1 tika Mailzs Vuds, bet vieni vārti Dentona Mateičaka kontā.
"Devils" rindās ar precīziem metieniem izcēlās Niko Hišīrs, Ondržejs Palāts un Timo Meiers.
"Blue Jackets" ar 29 punktiem 26 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Detroitas "Red Wings".