VIDEO: Girgensons gūst vārtus "Lightning" uzvarā pār "Flames" komandu
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons trešdien guva vienus vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda izcīnīja uzvaru.
"Lightning" mājās ar rezultātu 5:1 (4:0, 0:0, 1:1) uzvarēja Kalgari "Flames" komandu.
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 12 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, pārtvēra vienu ripu un uzvarēja vienīgajā iemetienā, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šajā sezonā Girgensons 16 mačos guvis piecus vārtus un atdevis vienu rezultatīvu piespēli.
Girgensons vārtus guva spēles sestajā minūtē, kad straujā uzbrukumā izdarīja pēkšņu metienu, ripai rikošetā no pretinieku hokejista nonākot vārtos - 3:0.
"Lightning" komandai vārtus guva arī Brendons Hagels, Šarls Eduārs D'Astuss, Deklans Kārlails un Ņikita Kučerovs, bet Andrejs Vasiļevskis atvairīja 32 metienus, piekāpjoties vien pēc Džoela Farabī metiena mazākumā.
"Lightning" ar 30 punktiem 23 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē, kamēr "Flames" ar 19 punktiem 25 spēlēs ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā Rietumos.