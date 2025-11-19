Latvijas dāmu izlase pārliecinoši pieveic igaunietes un kļūst par savas grupas līderēm Eiropas čempionāta kvalifikācijā
Latvijas sieviešu basketbola izlase otrdien Rīgā 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas trešajā spēlē uzvarēja Igauniju.
B grupas mačā Latvijas valstsvienība bija pārāka ar 89:47 (21:16, 26:13, 26:6, 16:12). Latvijas izlasē punktus guva visas 12 spēlētājas, par rezultatīvāko ar 17 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm kļūstot Katei Vilkai, bet 11 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Kitija Laksa. Igaunijas valstsvienībā 13 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Mailisa Poka, bet 12 punktus un piecas rezultatīvas piespēles - Anna Greta Asi.
Latvijas izlase precīzāk gan divpunktniekus (53,85%:28,57%), gan tālmetienus (39,29%:20%), kā arī uzvarēja cīņā par atlēkušajām bumbām (45:36) un sakrāja vairāk rezultatīvu piespēļu (21:10), kā arī mazāk kļūdījās (14:21) un bloķēja vairāk metienu (5:1).
Uz Kates Vilkas diviem precīziem soda metieniem viešņas atbildēja ar Grētas Iprusas tālmetienu, taču tā bija vienīgā reize spēlē, kad vadībā izvirzījās Igaunijas izlase. Ar Vilkas gūtiem diviem punktiem un Elizabetes Bulānes realizētiem diviem soda metieniem mājinieces atguva pārsvaru (6:3), bet pēc 7:0 izrāviena un precīza Ketijas Vihmanes soda metiena panāca 13:5.
Sākoties maiņām, rezultāta starpība samazinājās, taču otrās ceturtdaļas sākumā, kad laukumā Latvijai atkal bija pamatsastāva spēlētājas, pēc 12:0 izrāviena un Anetes Šteinbergas tālmetiena tika panākts pārsvars ar 33:16. Pēc Annas Liepiņas āķa metiena 16. minūtē rezultāta starpība sasniedza 20 punktus (40:20). 30 punktu pārsvaru mājinieces 27. minūtē sasniedza pēc Paulas Strautmanes trīspunktu metiena - 63:33, bet ceturtās ceturtdaļas sākumā pēc Dignas Strautmanes tālmetiena rezultāts kļuva 76:35.
"Turpinājām nostiprināt komandas identitāti un pieturēties pie stila, kas varētu sagādāt uzvaras. Visās situācijās centāmies darboties ātri un enerģiski," pēc spēles uzsvēra galvenais treneris Matīss Rožlapa. "Brīžiem kaut kas neizdevās, netrāpījām diezgan daudz brīvu metienu, tomēr visas spēlētājas darbojās ar maksimālu atdevi, daudz neskatoties uz rezultāta tablo," saka Rožlapa. "Tas priecēja pat vairāk nekā lielā rezultāta starpība."
Viņš skaidro, ka, ņemot vērā pirmā mača ar Slovēniju pieredzi, katrai spēlētājai spēles laiks tika sadalījts īsākos nogriežņos, lai saglabātu spēkus un uz noguruma fona negribētos meklēt vieglākos, nevis pareizākos ceļus. Treneris bilst, ka vasarā paveiktais sagatavošanās darbs bija noderīgs, taču ir jāņem vērā, ka vairākas spēlētājas tajā nevarēja piedalīties. "Šajā sabraukumā lielākās grūtības sagādāja nevis taktiskās nianses, ko meitenes uztvēra ļoti ātri, bet lomu sadalījums un pārorientēšanās no klubiem, kur ir citādi taktiskie uzstādījumi un uzdevumi," uzsver Rožlapa.
Otrā grupas spēlē otrdien Nīderlande savā laukumā ar 86:76 (21:19, 21:19, 25:13, 19:25) pieveica Slovēniju. Uzvarētājām 29 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Emese Hofa, bet viešņām pa 20 punktiem guva Eva Liseca un Zala Friškoveca, kuras kontā arī piecas kļūdas.
Pēc trim kārtām ar divām uzvarām vadībā ir Latvijas izlase, lai gan tāda pati bilance ir arī Slovēnijai un Nīderlandei, bet ceturtā bez uzvarām ir Igaunija. B grupas turnīru Latvijas komanda sāka ar zaudējumu Slovēnijā (66:77), bet Rīgā pārliecinoši pieveica Nīderlandes izlasi (89:62). Igaunijas vienība turnīru bija sākusi ar diviem zaudējumiem Tallinā - Nīderlandes komandai ar 54:92 un Slovēnijas izlasei ar 65:87. Latvijas valstsvienības vadība spēlei pieteiktajā divpadsmitniekā bija veikusi vienu izmaiņu - sasirgušās Aleksas Gulbes vietā sastāvā tika iekļauta Katrīna Ozola.
Eiropas sieviešu čempionātā ir mainīta kvalifikācijas turnīra sistēma. Pirmajā kārtā 27 komandas, sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām un vienā pa trim komandām), šīs sezonas laikā aizvadīs divu apļu sacensības. Katras grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām, iegūs tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā kārtā, kur tām pievienosies septiņas Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra dalībnieces (Spānija, Itālija, Francija, Čehija, Vācija, Turcija un Ungārija).
24 komandas 2026./2027. gada sezonā cīnās par ceļazīmēm uz finālturnīru, kur jau ir garantētas vietas četrām rīkotājvalstīm - Beļģijai, Lietuvai, Somijai un Zviedrijai.
Latvijas izlases sastāvs:
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Anete Šteinberga, Kitija Laksa (abas - Skio "Famila", Itālija), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Katrīna Ozola ("Ujbuda-BEAC", Ungārija).