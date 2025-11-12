Roberts Blumbergs gūst 11 punktus un palīdz “Petkim Spor” izcīnīt uzvaru
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs trešdien guva 11 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa mačā un sekmēja Izmiras "Petkim Spor" komandas uzvaru.
Izmiras basketbolisti mājās ar rezultātu 101:58 (26:14, 25:6, 22:22, 28:16) pārspēja Larnakas AEK no Kipras.
Blumbergs laukumā pavadīja 21 minūti un 27 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trīs divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+19) un iekrāja 14 efektivitātes koeficienta punktus.
Uzvarētājiem ar 26 punktiem izcēlās Deivids Efianaji.
C grupā "Petkim Spor" uzvarējusi četrās no piecām spēlēm, "Oradea" guvusi panākumus trīs no četrām cīņām, AEK ir divas uzvaras piecos dueļos, bet Brašovas "Corona" zaudējusi visos četros mačos.
40 komandas ir sadalītas desmit grupās. Katras grupas uzvarētājas, kā arī sešas otro vietu ieguvējas sasniegs turnīra otro posmu.
FIBA Eiropas kauss ir pēc spēka ceturtais klubu turnīrs Eiropā.