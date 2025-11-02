Ābolam neieskaitīti vārti un zaudējums NHL spēlē
Latvijas uzbrucējam Rodrigo Ābolam sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā netika ieskaitīts vārtu guvums, viņa pārstāvētajai Filadelfijas "Flyers" komandai ciešot zaudējumu.
"Flyers" mājās ar 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) zaudēja Toronto "Maple Leafs" hokejistiem.
Trešajā periodā Ābols ieraidīja ripu vārtos, taču metiena brīdī tika konstatēta spēle ar augsti paceltu nūju. Pirms tam šajā mačā latvietis uz brīdi bija devies uz ģērbtuvi, jo iekoda sev mēlē un vajadzēja likt šuves.
Ābols šajā spēlē uz ledus bija 11 minūtes un astoņas sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem, pārtvēra vienu ripu, uzvarēja visos sešos iemetienos un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Toronto vienībā vārtus guva Ostons Metjūss, Džeiks Makeibs, Nikolass Robertsons, pirmo reizi karjerā Īsons Kauans un tukšos vārtos Kalle Jernkroks. Metjūss vismaz vienu punktu pret "Flyers" guvis pēdējās 12 savstarpējās spēlēs.
"Flyers" komandā vārtus guva Kristians Dvoraks un Taisons Forsters.
Trešajā periodā mačs noslēdzās "Maple Leafs" aizsargam Krisam Tanevam, kurš guva savainojumu pēc Matveja Mičkova spēka spēles.
"Flyers" ar 13 punktiem 11 spēlēs ir devītā Austrumu konferencē, kur "Maple Leafs" ar tikpat punktiem 12 mačos ir 11. vietā.
Tikmēr vārtsargs Elvis Merzļikins bija rezervē mačā, kurā Kolumbusas "Blue Jackets" savā laukumā ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) uzveica Sentluisas "Blues".
Džets Grīvss "Blue Jackets" vārtos atvairīja 37 no 39 metieniem un tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni. Kolumbusas vienība uzvarējusi četros mačos pēc kārtas.
Vārtus mājiniekiem guva Čārlijs Koils, Zeks Verenskis un Šons Monahans, bet viesiem izcēlās Džastins Folks un Niks Bjugstads.
"Blue Jackets" ar 14 punktiem 11 spēlēs ir sestā Austrumu konferencē, kamēr "Blues" ar astoņiem punktiem 12 dueļos ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā Rietumos.
Citā spēlē aizsargs Uvis Balinskis palika ārpus pieteikuma, kamēr iepriekšējo divu gadu Stenlija kausa ieguvēja Floridas "Panthers" mājās ar 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Dalasas "Stars".
Uzvaras metienu realizēja un vienus vārtus pamatlaikā guva Breds Maršāns, tāpat mājinieku rindās izceļoties arī Semam Reinhārtam un Semam Benetam. Pretiniekiem precīzus metienus izpildīja Vaiats Džonstons, Džastins Hrikovjans un Miko Rantanens, visos trīs vārtos asistējot Semam Stīlam.
"Panthers" ar 13 punktiem 12 mačos ir 12. vietā Austrumu konferencē, bet "Stars" ar 15 punktiem 12 spēlēs ieņem piekto pozīciju Rietumu konferencē.
Vēl sestdien Vankūveras "Canucks", kuras uzbrucējs Teodors Bļugers turpina ārstēt savainojumu, viesos ar 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) zaudēja Minesotas "Wild".
"Canucks" vienībai abus vārtus guva Drū O'Konors, abos piespēles atdodot Ātu Reti. "Wild" rindās vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Vladimiram Tarasenko, tāpat pa ripai tīklā raidīja Marko Rosi, Vinnijs Hinistrosa, Jūnass Brudīns un Raiens Hartmans.
Abas 13 mačus aizvadījušās komandas ir līdzās Rietumu konferencē - "Canucks" ar 12 punktiem ir 12. vietā, bet "Wild" ar 11 punktiem atrodas pozīciju zemāk.