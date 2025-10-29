Šilovs atvaira 32 metienus "Penguins" zaudējumā Ābola pārstāvētajai "Flyers"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs otrdien atvairīja 32 pretinieku metienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda pēcspēles metienu sērijā piekāpās uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētajai Filadelfijas "Flyers" vienībai.
"Flyers" bija pārāki ar 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 2:1), tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas.
Šilovs tika galā ar 32 no 34 pretinieku metieniem, atvairot 94,1% raidījumu, un tika atzīts par spēles otro zvaigzni.
Ābols laukumā pavadīja astoņas minūtes un 53 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja trīs spēka paņēmienus, uzvarēja visos trīs iemetienos un cīņu noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Flyers" rindās ar 1+1 un uzvaras pēcspēles metienu izcēlās Bobijs Brinks, bet vēl vienus vārtus pamatlaikā guva Treviss Koneknijs. Savukārt viesu sastāvā ar trāpīgiem raidījumiem izcēlās Džastins Brazo un Sidnijs Krosbijs.
"Penguins" pie vismaz viena punkta tika jau septītajā mačā pēc kārtas un ar 16 punktiem 11 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē, bet "Flyers" ar 11 punktiem deviņās spēlēs atrodas septītajā pozīcijā.
Nākamo maču Šilova pārstāvētā vienība aizvadīs ceturtdien viesos pret Minesotas "Wild", bet "Flyers" tajā pat vakarā mājās uzņems Nešvilas "Predators" hokejistus.