Tas ir brutāli - Džokaviču gandrīz piebeidz karstums; mača laikā viņš vairākas reizes izvemjas

Otrdien serbu zvaigzne Novaks Džokovičs piedzīvoja vienu no šīs sezonas izaicinošākajiem mačiem.

Šanhajas "ATP Masters" sērijas turnīra laikā laikapstākļi bija mokoši: temperatūra turējās ap 30 grādiem, un gaisa mitrums sasniedza 80%. Spēlējot pret Janiku Hanfmani, Džokovičs vairākas reizes izvēmās, ziņo "Daily Mail".

Neskatoties uz izaicinošajiem laikapstākļiem un nogurumu, 38 gadus vecais tenisists izcīnīja uzvaru ar 4-6, 7-5, 6-3.

“Šādi apstākļi ir visiem spēlētājiem uz laukuma, bet tas ir brutāli,” sacīja Džokovičs pēc mača intervijā.

“Brutāli, kad dienu no dienas ir vairāk nekā 80% mitrums, īpaši tiem, kas spēlē pa dienu, kad spīd saule — tad tas ir vēl brutālāk. Šodien man patiešām bija jāpārvar šī vētra.”

foto: AFP/Scanpix
Džokovičs nav vienīgais zvaigzne, kas sūdzējies par mokošo karstumu Šanhajā — pasaules otrā rakete Janniks Sinners bija spiests izstāties, ciešot no sāpīgiem krampjiem.

