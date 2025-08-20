Mediju balsojumā "EuroBasket 2025" galvenā favorīte Serbija, Latvijai atvēl cīņu par medaļām un pārsteiguma autores statusu
Mediju balsojumā par Eiropas basketbola čempionāta favorīti tiek uzskatīta Serbijas vīriešu basketbola izlase, vēsta Starptautiskās Basketbola federācija (FIBA).
Akreditēto mediju balsojumā 73,1% norādīja, ka par čempioni kļūs Serbijas basketbolisti. Vēl 10% par favorīti uzskata Pasaules kausa ieguvēju Vāciju, bet Francijai atvēlēti 6,2%. Savukārt par Latvijas uzvaru Eiropas čempionāta finālturnīrā savu balsi atdeva 3,1% mediju. Par turnīra lielāko pārsteigumu mediju balsojumā tiek uzskatīta Somija (23,1%), kurai ar 17,7% seko Latvijas izlase, bet labāko trijnieku noslēdz Igaunija (9,2%).
Who will be crowned #EuroBasket Champs? 🏆— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 20, 2025
📖 Predictions: https://t.co/vz24kOlE2H pic.twitter.com/xguwPi8TmW
Balsojumā tiek prognozēts, ka par turnīra vērtīgāko spēlētāju tiks atzīts Serbijas izlases līderis Nikola Jokičs (72,2%), bet ar 2,4% balstu ceturto vietu balsojumā dalīja Kristaps Porziņģis, Serbijas izlases aizsargs Bogdans Bogdanovičs, Vācijas valstsvienības saspēles vadītājs Deniss Šrēders, Grieķijas izlases līderis Jannis Adetokunbo un Somijas valstsvienības spēka uzbrucējs Lauri Markanens.
Savukārt par turnīra labāko treneri mediju balsojumā tika atzīts Serbijas valstsvienības stūrmanis Svetislavs Pesičs (34,4%). Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki ar 12,7% ierindojās ceturtajā pozīcijā.
Vēl Spāniju novērtēja kā par turnīra lielāko vilšanos (26,9%), Luka Dončičs varētu kļūt par turnīra rezultatīvāko basketbolistu (35,2% balsis) un labāko piespēlētāju (30,4%), kā arī slovēnim visvairāk mediju pārstāvju uzticētu izšķirošo spēles uzbrukumu (34,5%). Par labāko jauno spēlētāju varētu atzīt francūzi Aleksu Sarru (24,4%). Labāko fanu statusu ieguvuši lietuvieši (21,5%).
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.