FOTO, VIDEO: Ķekavā norisinājusiess grandioza novusa olimpiāde, kas pulcēja vairāk nekā 250 dalībnieku

Olimpiādes atklāšanas dienā komandu sacensībās piedalījās 12 komandas – 6 no Latvijas, 3 no Igaunijas, 2 no Lielbritānijas, viena apvienotā ASV/LV. Zālē valdīja spriedze un līdzjutēju atbalsts, katra spēle bija kā trilleris. Pusfināli un fināli bija īpaši emocionāli, jo uzvarēja ne tikai spēles izpratne, tehnika un meistarība, bet arī izturība un, protams, veiksme. Katrā komandā spēlēja 4 vīrieši un 2 sievietes – savu valstu izlases spēlētāji, novadu un klubu labākie.