"Riga" futbolisti dabū negaidītu pērienu no "Daugavpils"

Pirmajam puslaikam noslēdzoties bez gūtiem vārtiem, taču ar pārliecinošu rīdzinieku pārsvaru, otrajā puslaikā daugavpiliešus vadībā izvirzīja Bubu Djallo. Vispirms sitienu pa Krišjāņa Zviedra sargātajiem vārtiem izdarīja Bartelemī Diedjū, bet Djallo bija pirmais pie atlēkušās bumbas, 60. minūtē raidot to mājinieku vārtos no tuvas distances. Sešas minūtes vēlāk ar precīzu sitienu pretuzbrukumā izcēlās Diedjū, rezultātam kļūstot 2:0 "Daugavpils" labā, taču vēl pēc trīs minūtēm pirmos vārtus guva arī rīdzinieki, precīzam esot Marko Regžam, un panāca 1:2. Mača izskaņā vairāk uzbrukt turpināja "Riga" futbolisti, tomēr daugavpiliešu vārtsargs Jānis Beks glāba savu komandu no ielaistiem vārtiem.