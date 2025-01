Ar skaistajām Parīzes olimpisko medaļām notikušas pamatīgas ķibeles

Patiesībā jau pēdējos gados zelta medaļai zelts ir palicis tikai nosaukumā, jo tās lielākoties ir gatavotas no sudraba. Olimpisko spēļu zelta medaļai ir jābūt izgatavotai no vismaz 92,5 procentiem sudraba, kam jābūt klāt vien sešiem gramiem zelta. Savukārt sudraba un bronzas medaļas ir pilnībā izgatavotas no attiecīgajiem metāliem.