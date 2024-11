Balinskis izceļas ar rezultatīvu piespēli, taču "Panthers" zaudē "Devils"

Viesu vārtsargs Jākobs Markstrems atvairīja 34 no 35 mājinieku metieniem, kamēr pretējos vārtos Spensers Naits tika galā ar 20 no 23 raidījumiem. Balinskis kopumā uz ledus pavadīja 15 minūtes un 27 sekundes, no kurām minūti un 27 sekundes spēlēja vairākumā. Viņa kontā rezultatīva piespēle, četri metieni pa vārtiem, divi spēka paņēmieni, viena zaudēta ripa un negatīvs lietderības koeficients -2.