Nelaimīgs rikošets un poļi vadībā. Pēc pirmās trešdaļas 0:1

Tajā pretiniekiem padevās bīstams metiens no tuvas distances, tikai Elvim Merzļikinam glābjot latviešus no nonākšanas iedzinējos. Taču vienādos sastāvos mača 16. minūtē pēc Maciaša uzmetiena uz vārtu priekšu, ripa rikošetā no Markusa Komula un Riharda Bukarta nonāca Merzļikinam starp kājsargiem - 1:0 Polijas izlases labā.