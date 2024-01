Ātrslidotājam Vācietim Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs 16. vieta sacensībās ar kopēju startu

Vispirms pusfinālā Latvijas sportists, finišējot labāko sešiniekā, tika pie viena punkta, ar ko bija pietiekoši, lai iekļūtu labāko astotniekā, kas kvalificējās finālam.

Savukārt finālā Vācietis neiesaistījās cīņā par punktiem un finišu šķērsoja 14. vietā pēc piecām minūtēm un 41,02 sekundēm, taču aiz viņa finišēja Ķīnas un Vācijas sportisti, kuri bija izcīnījuši punktus starpfinišos, latvietim noslēdzot sacensības par divām pozīcijām zemāk - 16. vietā.

Spēlēs Latviju pārstāv 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19. janvāra līdz 1. februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.