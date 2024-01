Finālspēlē latvieši ar rezultātu 10:3 (6:1, 2:0, 2:2) bija pārāk pār dāņiem.

Latvijas izlases labā pa diviem vārtiem guva Olivers Mūrnieks, Ričards Rutkis un Makss Mihailovs, bet pa reizei izcēlās Martins Klaucāns, Daniels Reidzāns , Timurs Mališevs un Herberts Laugalis.

Latvijas 3x3 hokeja izlases galvenais treneris ir Lauris Dārziņš, kuram asistē Jānis Sprukts.

Apakšgrupas turnīrā Latvijas izlase dāņus apspēlēja ar 11:6.

Turnīrā piedalījās astoņas komandas.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19.janvāra līdz 1.februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.