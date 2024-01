Latvijas 3x3 hokejisti iekļūst Jaunatnes ziemas olimpisko spēļu finālā

Finālā Latvijas izlases pretinieki būs Dānijas hokejisti, kuri otrajā pusfināla spēlē ar 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) pieveica Austriju. Apakšgrupas turnīrā Latvijas izlase dāņus apspēlēja ar 11:6.

Tikmēr kalnu slēpošanā trešdien 39.vietu milzu slalomā izcīnīja Pauls Pēteris Prancāns.

Pēc pirmā brauciena Prancāns atradās 53.pozīcijā, bet otrajā braucienā uzrādīja 38.labāko laiku un spēja pakāpties uz 39.vietu 50 finišējušo sportistu konkurencē. Par čempionu kļuva francūzis Našs Io-Maršāns, kuram divu braucienu summā Prancāns zaudēja 13,27 sekundes.

Spēlēs Latviju pārstāv 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs. Ar vienu zelta, trim sudraba un vienu bronzas medaļu Latvijas sportisti nāciju kopvērtējumā ieņem 11.vietu. Pie medaļām kopumā tikušas 29 valstis.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19.janvāra līdz 1.februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.