Monobobslejistei Kotānei ceturtā vieta Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs

Kotāne pēc pirmā brauciena atradās otrajā vietā, bet otrajā braucienā viņai padevās piektais labākais finiša laiks. Abu braucienu summā latviete pavadīja trasē minūti un 54,54 sekundes.

Savukārt Prudāne, braucienos sasniedzot ceturto un sesto labāko finiša laiku, summā finišēja minūtēs un 54,81 sekundē.

Pirmo vietu izcīnīja Dānijas sportiste Maja Foigta, kura abos braucienos bija ātrākā un kopā trasē pavadīja minūti un 53,31 sekundi. Kotāne zaudēja uzvarētājai 1,23 sekundes un atpalika no labāko trijnieka 0,20 sekundes, kamēr Prudāne piekāpās labākā rezultāta īpašniecei 1,50 sekundes.

Tikmēr 3x3 hokeja turnīrā Latvijas U-16 izlase ceturtajā mačā ar 28:2 (14:1, 9:0, 5:1) sagrāva Taivānu. Pirmdien Latvijas hokejisti vēl spēkosies ar Austriju.

Sestdien turnīra pirmajā mačā Latvijas hokejisti ar 24:5 pārspēja Spāniju, bet svētdien ar 24:1 sagrāva Lielbritāniju un ar 15:11 uzvarēja Kazahstānu. Latvijas U-16 valstsvienība turnīra turpinājumā spēkosies ar Polijas un Dānijas vienībām.

Ātrslidotājs Gustavs Vācietis 500 metru distancē finišēja 39,75 sekundēs, kas kopvērtējumā deva 21.vietu 31 sportista konkurencē. Latvijas sportists atpalika no uzvarētāja vācieša Fina Zonnekalba 3,14 sekundes.

Latvijas kalnu slēpotāja Frīda Saļņikova Alpu kombinācijas sacensībās ierindojās 28.pozīcijā starp 36 sportistēm, kuras finišēja abās disciplīnās. Supergigantā latviete sasniedza 38. labāko rezultātu, kamēr slalomā viņai padevās 28.ātrākais finiša laiks. Abu disciplīnu summā Saļņikova piekāpās uzvarētājai Majai Varošici no Austrijas 10,61 sekundi.

Tikmēr vīriešu konkurencē kombinācijas sacensības Pauls Pēteris Prancāns pēc supergiganta ierindojās 49.pozīcijā, bet slalomā nefinišēja, paliekot bez rezultāta.

Spēlēs Latviju pārstāv 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19.janvāra līdz 1.februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.