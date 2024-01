Kamaniņu braucējam Markitānam ceturtā vieta Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs

Markitāns abos braucienos sasniedza ceturto labāko laiku, kopā pavadot trasē minūti un 33,421 sekundes.

Pirmo vietu izcīnīja itālis Leons Haselrīders, kurš summā finišēja minūtē un 32,356 sekundēs. Otrais, zaudējot 0,185 sekundes, bija austrietis Pauls Zokers, kamēr Itālijas sportists Filips Brunners zaudēja savam tautietim 0,885 sekundes un ierindojās trešajā pozīcijā.

Latvijas sportists zaudēja uzvarētājam 1,065 sekundes un no labāko trijnieka atpalika 0,180 sekundes.

Savukārt divnieku sacensībās Latvijas ekipāža Margita Sirsniņa un Madara Pavlova pirmajā braucienā nefinišēja un palika bez rezultāta.

Tikmēr 3x3 hokeja turnīrā Latvijas U-16 izlase otrajā mačā ar 24:1 (8:1, 6:0, 10:0) sagrāva Lielbritāniju, bet trešajā spēlē Latvijas hokejisti ar 15:11 (5:6, 6:0, 4:5) pārspēja Kazahstānu.

Sestdien turnīra pirmajā mačā Latvijas hokejisti ar 24:5 pārspēja Spāniju. Latvijas U-16 valstsvienība turnīra turpinājumā spēkosies ar Taivānas, Austrijas, Polijas un Dānijas vienībām.

Latvijas šorttrekistes Kamila Salmiņa un Madara Gintere 1000 metru distances priekšsacīkstēs savos slidojumos ierindojās ceturtajā pozīcijās, neiekļūstot ceturtdaļfinālā. Gintere finišēja minūtē un 47,534 sekundēs, kamēr Salmiņa distanci veica minūtē un 56,768 sekundēs, kopvērtējumā noslēdzot sacensības attiecīgi 32. un 33.vietā.

Kalnu slēpotāja Frīda Saļņikova supergiganta sacensībās finišēja 58,48 sekundēs un ierindojās 40.pozīcijā. Viņa piekāpās uzvarētājai Kamillai Vanni no Itālijas 4,94 sekundes. Vīriešu sacensībās supergigantā Pauls Pēters Prancāns, veicot trasi minūtē un 0,52 sekundēs, ieņēma 48.vietu. Latvietis zaudēja labākā rezultāta īpašniekam vācietim Beno Brandim 6,10 sekundes.

Vēl Latvijas biatlonisti Madara Veckalniņa un Adrians Māris Šņoriņš jauktajā pāru stafetē ierindojās 23.pozīcijā 30 komandu konkurencē. Latvijas duets kopā izmantoja 18 rezerves patronas un nopelnīja sešus soda apļus, piekāpjoties uzvarētājiem no Francijas Alisei Drusērai un Antonēnam Gijamnepilnas deviņas minūtes.

Spēlēs Latviju pārstāv 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19.janvāra līdz 1.februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.