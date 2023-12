Latvijas Olimpiskā komiteja atsauc LOSF valdi

“Turpinot LOK vadības uzsākto virzienu resursu izlietošanas efektivitātes nodrošināšanā un ieviešot labas pārvaldības principus, nolemts LOSF valdes locekļu skaitu samazināt no trijiem līdz vienam. Vienlaikus, LOK ieskatā, šobrīd neviens no LOSF valdes locekļiem nav pilnībā piemērots un sākotnēji izvēlēts vienpersoniskai LOSF izpildinstitūcijas pienākumu veikšanai, tādēļ valde atsaukta tās pilnā šī brīža sastāvā, atsaucot no valdes locekļu pienākumu izpildes Guntu Vlasenko, Ati Strengu un Agru Brūni,” teikts paziņojumā.

Valdes sēdē tāpat tika nolemts atjaunot LOSF Konsultatīvo padomi, trīs personu sastāvā, kas darbotos bez atlīdzības, kā arī veikt atbilstošas izmaiņas LOSF statūtos. Valdes sēdē saskaņots, ka konsultatīvajā padomē darbosies – LOK viceprezidents un Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs, LOSF iepriekšējais valdes loceklis Atis Strenga, Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Arnis Tunte.

Konkurss uz LOSF valdes locekļa vakanci tiks izsludināts 2024. gada janvārī. Līdz jauna valdes locekļa atrašanai, pagaidu valdes locekļa funkcijas juridiskos un finansiālos jautājumos pildīs LOK jurists Ivars Pauska.