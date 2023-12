Bļugera vārti palīdz "Canucks" pieveikt "Predators"; abas latviešu zvaigznes izlaiž "Sabres" un "Blue Jackets" dueli

Latvijas uzbrucējs šajā mačā uz ledus pavadīja 14 minūtes un 15 sekundes, no kurām vienu minūti un 12 sekundes spēlēja mazākumā. Bļugers trīsreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pārtvēra vienu piespēli, bloķēja vienu metienu, uzvarēja deviņos no 15 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Šosezon Bļugers "Canucks" rindās 19 spēlēs ticis pie astoņiem (4+4) punktiem, septiņām soda minūtēm un pozitīva lietderības koeficienta +4.

Otrdienas mačā Vankūveras komanda vadībā izvirzījās 17.minūtē, kad precīzs metiens padevās Elīasam Petešonam, bet 31 sekundi vēlāk Nils Āmans panāca 2:0. Otrā perioda 15.minūtē Žeremī Lozons vienus vārtus mājiniekiem atguva, taču jau pēc 15 sekundēm Nils Goglanders panāca 3:1 "Canucks" labā, bet vēl pēc nepilnas minūtes rezultāts kļuva 4:1 - precīzs metiens padevās Piusam Suteram. Trešā perioda otrajā minūtē pēc Kvina Hjūza piespēles nekļūdīgi no labās malas tuvajā augšējā stūrī meta Bļugers, bet mājiniekiem vēl vienus vārtus pēdējā minūtē atguva Kodijs Glāss, panākot beigu rezultātu 2:5.

"Canucks" ar 46 punktiem 33 spēlēs ieņem otro vietu gan Rietumu konferencē, gan visā līgā, par punktu atpaliekot no čempiones Vegasas "Golden Knights". Nākamo spēli Bļugera pārstāvētā komanda aizvadīs ceturtdien, kad viesos tiksies ar Dalasas "Stars", kura ar 40 punktiem 30 mačos Rietumu konferencē ieņem ceturto vietu.

Savukārt ne vārtsargs Elvis Merzļikins, ne uzbrucējs Zemgus Girgensons neizgāja laukumā viņu pārstāvēto komandu duelī Bufalo, kur Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets" ar 9:4 (3:1, 4:1, 2:2) sakāva Girgensona "Sabres".

Ar trim vārtiem jeb "hat trick" uzvarētāju rindās izcēlās Kirils Marčenko, 1+2 iekrāja Džonijs Gudro, bet pa 1+1 savā kontā ierakstīja Kouls Silindžers, Šons Kuralī, Adams Fantilli un Kents Džonsons, bet vēl vienus vārtus guva Ēriks Gudbransons. "Sabres" sastāvā pa 1+1 sakrāja Rasmuss Dalīns un Dilans Kozens, bet pa vārtiem Teidža Tompsona un Kaila Okposo kontā.

"Blue Jackets" vārtos šajā mačā bija Daņiils Tarasovs, kurš tika galā ar 25 no 29 mājinieku metieniem, tiekot galā ar 86,2% metienu. Pretējos vārtos spēli uzsāka Devons Levi, kurš tika galā ar 14 no 18 metieniem, bet otrā perioda sākumā viņu nomainījušais Uko-Peka Lūkonens atvairīja 11 no 16 metieniem.

"Blue Jackets" ar 27 punktiem 33 spēlēs ieņem 15.vietu Austrumu konferencē, bet "Sabres" ar 29 punktiem atrodas vienu pozīciju augstāk.

Nākamos mačus "Blue Jackets" un "Sabres" aizvadīs ceturtdien, kad savā laukumā uzņems attiecīgi Vašingtonas "Capitals" un Toronto "Maple Leafs" hokejistus.