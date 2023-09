Merzļikins: jūtos fiziski stiprāks un stabilāks

Aizvadot neveiksmīgu sezonu, "Blue Jackets" NHL 2022./2023.gada regulāro turnīru noslēdza priekšpēdējā, 31.vietā, un atbrīvoja ne tikai galveno treneri Bredu Larsenu, bet arī vārtsargu treneri Meniju Legasī. Vasarā par jauno vārtsargu treneri tika apstiprināts godalgotais Somijas speciālists Niklass Bekstrems.

"Neslēpšu, Menijs vienmēr man bijis kā patēvs. Viņš daudz man palīdzēja, taču tāds ir kluba lēmums un es to pieņemu. Vienmēr esmu priecīgs par iespēju mācīties un ar Niku viss ir lieliski, daudz komunicējam un pārrunājam," teica Merzļikins.

Komandu vadīs Paskāls Vensāns, kurš tika paaugstināts pēc tam, kad "Blue Jackets" tomēr nolēma nesadarboties ar vasarā nolīgto Maiklu Bebkoku. "Viņš ir pelnījis savu iespēju. Vienmēr bijis pazemīgs un vieds, ir interesanti ar viņu strādāt kopā," par jauno treneri teica Merzļikins.

Vasarā Merzļikins plānveidīgi strādājis pie fiziskās sagatavotības uzlabošanas un spēka treniņiem. "Lielu darbu veicu ar cirkšņiem un gūžām. Kolumbusā atradu jaunu treneri, kurš palīdz stiprināt ķermeni. Esmu daudz strādājis un pildījis uzdevumus, kurus iepriekš savā karjerā nedarīju. Tagad jūtos fiziski stiprāks un stabilāks," atklāja hokejists.

Merzļikins arī pauda prieku par Latvijas izlases izcīnīto bronzas medaļu pasaules čempionātā, kurā pats nepiedalījās, lai varētu pienācīgi sagatavoties NHL sezonai. Viņa teiktais, ka iztiku hokejistiem nodrošina darbs klubā, nevis izlasē, dzimtenē tika uztverts dažādi.

"Viņi sagrozīja manu teikto, kā jau viņi to vienmēr dara. Apvainojās, jo pateicu, ka izlase man nenodrošina iztiku, un muļķi nesaprata, ko ar to biju domājis. Cilvēki, kuri mani pazīsti, zina, ko teicu. Pats par sevi saprotams, ka izlase man nemaksās naudu, un es pat to negaidu. Man jābūt gatavam komandai, kas man maksā algu un "Blue Jackets" ir mans pamatdarbs," skaidroja Merzļikins.

Arī Merzļikinam individuāli iepriekšējā sezona bija neveiksmīga - savainojumu un citu apstākļu dēļ viņš piedalījās tikai 30 mačos, kuros izcīnīja septiņas uzvaras, vidēji ielaida 4,23 ripas un atvairīja 87,6% metienu.