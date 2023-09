Iepriekšējā prezidenta skūpstītā Ermoso vaino Spānijas Futbola federāciju manipulēšanā ar futbolistēm

Daudzas Spānijas futbolistes, tajā skaitā visas šī gada Pasaules kausa uzvarētājas, iepriekš paziņoja, ka nespēlēs izlasē, kamēr RFEF vadīs Luiss Ruvjaless, kurš pēc čempionāta fināla bez futbolistes piekrišanas noskūpstīja Ermoso uz lūpām.

Ruvjaless pēc tiepšanās tomēr pagājušajā nedēļā atkāpās no federācijas prezidenta amata, taču izlases spēlētājas solīja turpināt boikotu, pieprasot pārmaiņas RFEF. Tas gan nebija šķērslis jaunajai izlases galvenajai trenere Montserratai Tomē pirms UEFA Nāciju līgas mačiem 23 kandidāšu sastāvā iekļaut 15 Pasaules kausa dalībnieces.

Pirmdienas vakarā futbolistes paziņoja, ka vērtēs iespējas juridiskās sekas RFEF solim viņas izsaukt uz izlasi, lai gan norādījušas to nedarīt un publiski paskaidrojušas savu nostāju. Spānijas sporta likumā atrunāts, ka par atteikšanos spēlēt izlasē pēc izsaukuma var piemērot no 3000 līdz 30 000 eiro naudas sodu, kā arī diskvalifikāciju no diviem līdz 15 gadiem.

"Futbolistes ir pārliecinātas, ka šī ir vēl viena mērķtiecīga šķelšana un manipulācija, lai mūs iebiedētu un draudētu ar juridiskām sekām un ekonomiskām sankcijām," otrdien sociālajā tīklā "X" paziņoja Ermoso.

Pati Ermoso gan nav izsaukta uz izlasi, Tomē savu lēmumu pamatojot ar to, ka tas ir labākais veids kā pasargāt futbolisti. "Pasargāt mani no kā? Nedēļām, pat mēnešiem lūdzām, lai RFEF mūs aizsargā, bet palīdzību nesaņēmām," treneres lēmumu komentēja Ermoso.

Kā ziņo Spānijas mediji, otrdien izlases viesnīcā ieradās piecas no futbolistēm, kuras iepriekš pievienojās valstsvienības spēlētāju boikotam.