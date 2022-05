Tāds pusfināls nebija desmit gadus

Ar tikai sešām komandām pašmāju klubu basketbols ir kā mierīgs pīļu dīķis, kurā lielākā daļa spēlētāju, komandu un arī līdzjutēji nojauš spēku samērus un lomu sadalījumu. “Latvijas Universitātei” ierasti ir atvēlēta kāda no pastarīšu lomām, tādēļ studentu parādīšanās pusfinālā ir pārsteigums. Tā bija tikai otrā reize ar studentu dalību LBL pusfinālā, turklāt iepriekšējā bija jau šķietami sen jeb pirms desmit gadiem.

Arī toreiz “LU” komandai ceturtdaļfinālā pretī bija Valmiera, kuru izdevās “nolauzt” sēijas izšķirošajā trešajā mačā. Pēc tam pusfinālā pret “VEF Rīga” zaudējumi sabira ar 23 līdz 65 punktu starpību, intriga toreiz izpalika arī bronzas sērijas trīs spēlēs pret Liepāju. Šī sezonas sižets pagaidām tiek rakstīts līdzīgi un pret tiem pašiem pretiniekiem. Kā būs sērijā par trešo vietu, vēl redzēsim, taču šoreiz pretinieks būs no kādas citas pilsētas.

Uzvara pār Valmieru nebija pārsteigums

Tiem, kas LBL norisēm neseko ikdienā, studentu parādīšanās labāko kvartetā noteikti ir pārsteigums. Tomēr tāds tas nav pašiem spēlētājiem un komandas galvenajam trenerim Guntim Endzelim, kurš studentu basketbola sesijas pieņem jau sesto sezonu.

“Pirms sezonas kopā ar puišiem nospraudām mērķi pavasarī izsisties cauri ceturtdaļfināla kārtai. Objektīvi tas bija reālāk nekā citus gadus, turklāt pārliecību vairoja veiksmīgais sezonas sākums. Mums bija laba treniņnometne un jau pārbaudes spēlēs pret to pašu Valmieras komandu apliecinājām, ka esam līdzvērtīgi pretinieki. Tāpēc man nebija pārsteigums, ka tā bija arī pavasarī. Ceturtdaļfinālā mūsu pretinieku Valmieras pusē bija skaļāki uzvārdi un tāda konkrēti neizmērāma lieta kā pieredze. Ja ņemam tikai basketbola lietas un dažādas spēles komponentes, tad pārsvars viņiem nebija. Bija grūts brīdis pēdējās spēles pirmajā puslaikā, kad zaudējām ar 17 punktu starpību. Tie bija brīži, kad komanda nespēlēja savu basketbolu, nedarīja to, ko prot un var izdarīt. Tajā pat laikā visi labi zina, cik šodienas basketbolā ātri vatr atspēlēt šādu pārsvaru un arī mēs to paveicām burtiski dažās minūtēs,” Endzels atceras komandas ieļūšanu pusfinālā.

Amatieru stauss un vīrusa sekas

Latvijas un Igaunijas līgas sezonu studenti sāka ar trīs uzvarām, kas bija tieši puse no visā regulārajā sezonā iespētā. Turklā sezonas ceturtajā spēlē “LU” bija pavisam tuvu ļoti skaļai sensācijai,tikai ar 67:69 zaudējot “Kalev Cramo”.

“Tās spēles mums iedeva pārliecību, kuru vēlāk neizdzēsa dažas objektīvas blakus lietas, kuru dēļ mums tā pa īstam neizdevās pacīnīties par izslēgšanas spēlēm arī apvienotajā līgā,” uzskata Endzels. Novembrī valsti pāršalca Covid-19 vīrusa uzliesmojums un dažādi absurdi lēmumi. “LU” komanda ,atškīrībā no citiem mūsu klubiem, nokļuva amatieru statusā. Tā kā studentiem algas netiek maksātas, bet bezmaksas mācības un stipendijas, tāpat kā profesionāls sporta režīms zem profesionāla statusa nebija paliekams, komanda drīkstēja tikai trenēties. Lai pavisam neizkristu no ritma, mājas spēles pret Ogres un Ventspils komandām tika aizvadītas kaimiņvalstu pilsētās Valgā un Klaipēdā. “Tā brīža neskaidrība mūs izsita no ritma. Pēc gadu mijas no ritma jau izsita vīrusa uzliesmojums komandā un tā sekas izjutām līdz par marta vidum. Tie bija brīži, kad atnāc uz treniņu un redzi, ka puiši vienkārši nevar paskriet, un ir jāiet mājās. Lai gan slimības gaita spēlētājiem bija viegla, sportiskās formas atgūšana sanāca ilgstoša un grūta,” stāsta treneris. Tā no janvāra sākuma līdz martam “LU” komandas piedzīvoja deviņus zaudējumus pēc kārtas plus vēl desmito Latvijas kausa pusfinālā pret “VEF Rīga”.

Divi spēlētāji jau ir Banki pierakstos

Atgriežotires desmit gadus senā vēsturē, tagad redzam, ka tās komandas līderim, “LU” sistēmas visu laiku lielākajam talantam un vēlāk Latvijas izlasi pārstāvējušajam Žanim Peineram līdzās izauga vēl vairāki spēlētāji, kuriem ir nozīmīga loma pašmāju klubu basketbolā. Kristaps Dārgais un Rihards Zēbergs ir stabilas vērtības Ogres komandas sastāvā, Mārcis Vītols pārstāv Igaunijas varenāko klubu Tallinas “Kalev Cramo”. Tātad pienesums lielajam basketbolam bija visnotaļ pieklajīgs, pat neraugoties uz faktu, ka “LU” komandā ne visi spēlētāji mērķē uz profesionālu karjeras turpinājumu.

Pašlaik vēl grūti spiest, cik plaša pārstāvniecība profesionālajā basketbolā aizķersies no šī “LU” sastāva. “Tas vairāk būtu jautājums pašiem spēlētājiem nevis man kā trenerim, taču esmu pārliecināts, ka vismaz trešdaļa no šī sastāva savu tuvāko nākotni saista ar profesionālo basketbolu,” uzkata Endzels. Komandas līderis Dāvids Vīksne un Edvards Mežulis ir Latvijas valstsvienības trenera Lukas Banki pierakstu blociņā, abu izsaukšanas uz izlases treniņiem nebija tikai ķeksīša pēc. Banki šajos spēlētājos redz Latvijas basketbola nākotni.

Pašiem tīkama filozofija

“Pirms sezonas mazliet pamainījām savu basketbola konceptu, lielāko uzsvaru liekot tieši uz komandas spēli. Man šķiet, ka šī filozofija ir saprotama un patīk arī pašiem čaļiem, kas dod rezultātu un uzvaras turnīra tabulā,” veiksmīgās sezonas stūrakmeņus uzskaita treneris. Atšķirībā no iepriekšējās sezonas, šoreiz pietika pietiekami meistarīgi izpildītāji katrā no pozīcijām. Vērtīgākais papildinājums bija saspēles vadītāja Ričarda Vitoļska personā, par vienu sezonu pieredzējušāks šajā līmeni bija Valters Briedis. Ja pirms gada studentu uzbrukumi nereti beidzās ar kaut kur laukuma centrā pazaudētu bumbu, tad tagad savas ieceres izdodas realizēt līdz galam.

Treneris Endzels norāda, ka ar šo komandu ir ļoti interesanti strādāt, turklāt lielākā daļa spēlētāju “LU” varēs pārstāvēt arī nākamajā sezonā. Protams, ja vien nesekos tik vērtīgi piedāvājumi uzsākt profesionāļu gaitas, lai uz kādu brīdi noliktu malā studiju plānus.

Pusfinālu pret “VEF Rīga” bija jāsāk jau aiznākamajā dienā pēc cetrtdaļfināla sērijas beigām. Fatiski fiziski un morāli tukšiem, bez jebkādas gatavošanās. Diez vai lielāka pauze mainītu sērijas vai pat kādas atsevišķas spēles iznākumu, pārāk atšķirīgas ir abu komanu iespējas un uzdevumi. Tomēr šī sezona vēl nav pabeigta un sērijā par trešo vietu “LU” saviem pretiniekiem neko dāvināt negrasās. “Varbūt pat svarīgāk par rezultātu ir tas, ka spēlētāji nāk uz treniņiem un spēlēm, lai spēlētu savu basketbolu. Svarīgs ir šis noskaņojums un ar to mums viss ir kārtībā. Čaļi grib!”, treneris ir pārliecināts, ka arī atlukušajās sezonas spēlēs šis noskaņojums netiks pazaudēts.

LBL čempionāta trešajā pusfināla spēlē vakar “VEF Rīga” un “LU” komandas pirmo reizi šajā sērijā šķīra viencipara skaitlis un uzvarētājs tika noskaidrots vien pēdējā ceturtdaļā. “VEF Rīga” uzvarēja ar 87:78, sērijā ar 3-0 . Otrajā pusfinālā starp Ventspils un Ogres komandām pēc divām spēlēm ir neizšķirts 1-1 un visa intriga vēl priekšā.