Spāņi aptur Itālijas izlases supersēriju un spēlēs UEFA Nāciju līgas finālā

Spānija viesos ar 2:1 (2:0) apspēlēja Itāliju.

Līdz ar to Itālijai pārtrūka 37 bezzaudējumu sērija, kas bija visu laiku garākā futbola vēsturē. Par diviem mačiem īsāka sērija no 2007. līdz 2009. gadam bija Spānijai un no 1993. līdz 1996. gadam Brazīlijai.

Iepriekšējo zaudējumu Itālija piedzīvoja pirms trīs gadiem, kad Nāciju līgas mačā ar 0:1 atzina Portugāles pārākumu.

Lielā mērā pusfināla spēlē viesiem palīdzēja 12 minūšu laikā Leonardo Bonuči saņemtās divas dzeltenās kartītes, kas 42. minūtē mājiniekus atstāja mazākumā.

17. minūtē pēc izcilas Mikela Ojarsavala piespēles no kreisās malas rezultātu atklāja Ferans Torress, kurš precīzi sita no tuvas distances. Pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē pēc vēl vienas Ojarasavala piespēles Torress sita nekļūdīgi ar galvu un panāca 2:0.

Mājinieki pēc pretuzbrukuma vienus vārtus 83. minūtē atguva ar Lorenco Pelegrīni "golu", taču finālam ar to bija par maz.

Spānijas futbolisti izteikti kontrolēja bumbu (70%/30%), kā arī bija precīzāki piespēlēs (93%/83%).

Trešdien Pavlo Gavirja jeb Gavi kļuva par visu laiku jaunāko futbolistu Spānijas izlases vēsturē. Vien 17 gadus un 60 dienas vecais pussargs, kurš Spānijas augstākajā līgā aizvadījis piecus mačus, bija iekļauts valstsvienības sākumsastāvā. Iepriekšējais rekords piederēja Anhelam Suvjetam Redondo, kurš 1936. gadā pārbaudes spēlē pret Čehoslovākiju debitēja 17 gadu un 284 dienu vecumā.

Otrā pusfinālā ceturtdien Turīnā tiksies Beļģija un Francija.

Pirmajā Nāciju kausa izcīņā 2019. gadā uzvarēja Portugāle, kas finālā ar 1:0 pārspēja Nīderlandi.