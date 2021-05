Latvija "Arēnā Rīga" pēc otrās trešdaļas ar 1:0 uzvar Itāliju. Tikmēr trešās trešdaļas sākumā Itālija realizēja vairākumu, bet Latvijas izlases video treneris Pēteris Groms ieteica galvenajam trenerim Boba Hārtlijam pieprasīt video atkārtojumu, jo, ieejot zonā, esot bijusi aizmugure. Tiesneši caurskatīja epizodi un vārtu guvumu atcēla.

Spēles pirmo iemetienu uzvarēja Itālija, kas ātri steidzās uzbrukumā, bet vēlāk lielu daļu pirmā perioda aizvadīja aizsargājoties. Otrās minūtes izskaņā Miks Indrašis ar Mārtiņu Dzierkalu kopējiem spēkiem ripu nogādāja pie Ronalda Ķēniņa. Uzbrucējs vārtu priekšā apspēlēja vārtsargu, bet nespēja pastumt ripu garām kājsargam.

Astotās minūtes beigās Indrašis no aizvārtes piespēlēja Robertam Bukartam, kurš no tuvas distances nespēja gūt vārtus. Neilgi pēc aizsargu no ripas atbruņoja Rodrigo Ābols, taču spēcīgais metiens nav rezultatīvs. 11.minūtē Ābols no pašas vārtu priekšas neaizsniedzās līdz ripai, bet jau minūti vēlāk Artūrs Kulda ar tālu metienu no zilās līnijas guva vārtus. Tiesnesis tos gan neieskaitīja, jo īsi pirms tam vārtsargam Džastinam Facio patraucēja Kaspars Daugaviņš.

Sākoties 14.minūtei, Latvijas izlase teju nākamās divas minūtes Itālijas aizsardzības zonā iegrieza kārtīgu karuseli un vairākkārt meta pa vārtiem, bet Facio aizvien palika nepārspēts. Nedaudz vairāk nekā divas minūtes līdz trešdaļas beigām Lauris Dārziņš nopelnīja noraidījumu. Minūti pirms pamatlaika beigām Andris Džeriņš aktīvi nospēlēja mazākumā un izrāvās vienatnē pret vārtsargu, taču mestā ripa neielidoja starp kājsargiem. Brīdi vēlāk Mārtiņš Dzierkals komandai nopelnīja pirmo skaitlisko vairākumu, bet pirmās 20 minūtes noslēdzās bez gūtiem vārtiem.

Skaitliskajā vairākumā labākā vārtu gūšanas iespēja bija Mārtiņam Karsumam, bet spēcīgais metiens no "ūsiņām" atdūrās pret vārtu stabu. Pēc piecām spēlētām minūtēm Itālijas izlase pa Ivara Punnenova vārtiem metienus vēl nebija izdarījusi. Sestajā minūtē Latvijas izlase Karsuma personā nopelnīja savu otro skaitlisko vairākumu.

Indrašis iepretim vārtiem pamanīja Dārziņu, bet uzbrucējam neizdevās ar vienu pieskārienu izdarīt spēcīgu metienu. Neilgi pēc tam Indraša mestā ripa atsitas pret vārtu pārliktni. Arī pēc desmit spēlētām minūtēm itāļi pa Punnenova vārtiem ripu vēl nebija metuši, bet 11.minūtes ievadā vārtsargs atvairīja divus bīstamus metienus.

Nākamajā uzbrukumā Indrašis uz vārtu priekšu ripu piespēlēja Kristapam Sotniekam, bet aizsargs nespēja novirzīt ripu vārtos. Otrā perioda 13.minūtē Renārs Krastenbergs Itālijas aizsardzības zonā izcīnīja ripu un piespēlēja to Karsumam, kurš ar otro metienu pārspēja Facio, panākdams 1:0.

Latvija turpināja dominēt ripas kontrolē un trīs ar pusi minūtes līdz otrā perioda beigām arī guva vārtus. Pēc Ķēniņa piespēles no vārtu priekša precīzs bija Indrašis. Viņa pirmais metiens bija neprecīzs, bet pēc tam viņš ripu skāra ar kāju. Tiesnesis pēc epizodes atkārtojuma noskatīšanās lēma neskaitīt vārtu guvumu. Divas minūtes līdz trešdaļas beigām Rihards Bukarts raidīja ripu kreisajā vārtu stūrī, bet Facio bija savā vietā.

Pēdējā minūtē Ķēniņš iegrūda pretinieku apmalē, taču saņēma tikai divu minūšu noraidījumu. Otrajā periodā Itālijas izlase izdarīja tikai trīs metienus, bet latvieši atbildēja ar 17 raidījumiem.

Latvijas valstsvienība čempionātu piektdien iesāka ar sensacionālu uzvaru pār Kanādu (0:2), taču dienu vēlāk "bullīšos" ar 2:3 zaudēja Kazahstānai.

Pagaidām Latvijas izlasē rezultatīvākais ir Ronalds Ķēniņš, kurš ar divām piespēlēm izcēlās mačā pret Kanādu. Vārtus Latvijas izlasē divās spēlēs guvuši uzbrucēji Oskars Batņa, Miks Indrašis, Rihards Bukarts un Lauris Dārziņš.

Itālijai turnīra ievads bijis krietni bēdīgāks, jo sākumā ar 4:9 piedzīvots graujošs zaudējums pret Vāciju, bet pēc dienas atpūtas svētdien ar 1:4 atzīts Norvēģijas pārākums.

Šī bija dienas pirmā spēle, bet vēlāk plkst.20.15 savā starpā tiksies Kanāda un Vācija. Šo spēli translēs kanāls "360 TV".

Apakšgrupas līdere ar sešiem punktiem divās spēlēs ir Vācija, pa četriem punktiem iekrājušas Kazahstāna, Latvija un Somija, trīs punkti un ASV un Norvēģijai, bet bez punktiem pagaidām ir Kanāda un Itālija.

Pēc divu dienu atpūtas 27.maijā Latvijas izlasei būs mačs ar ASV, nākamajā dienā pretī stāsies Norvēģija, 30.maijā būs spēkošanās ar Somiju, bet 1.jūnijā - ar Vāciju.

Latvijas hokeja izlase aizvada savu 24.pasaules čempionātā augstākajā divīzijā.

Latvijas izlase, salīdzinot ar citiem gadiem, brīvā režīmā pirmo treniņu aizvadīja jau 17.martā. Aprīļa sākumā 37 hokejisti aizvadīja savu pirmo oficiālo treniņu pirms gaidāmā pasaules čempionāta, bet 9. un 14.aprīlī kandidāti ar 6:1 un 5:1 pārliecinoši uzvarēja Latvijas U-18 hokeja izlasi, kas vēlāk devās uz ASV, lai spēlētu elites divīzijā. Aptuveni nedēļu vēlāk (20. un 21.aprīlī) komanda 26 vīru sastāvā Slovākijā aizvadīja divas pārbaudes spēles. Pirmajā no tām Slovākiju "bullīšos" izdevās uzvarēt ar 2:1, bet otrajā papildlaikā zaudēts ar 0:1.

Pēdējās pārbaudes spēlēs pagājušajā nedēļā Latvija ar 0:3 un 1:2 atzina Šveices valstsvienības pārākumu. Pēc otrās pārbaudes spēles ar Šveici Bobs Hārtlijs nosauca sastāvu dalībai pasaules čempionātā, kurā iekļāva trīs vārtsargus, deviņus aizsargus un 16 uzbrucējus. Šie 28 hokejisti ceturtdien arī tika pieteikti meistarsacīkstēm.

Vispieredzējušākais Latvijas izlasē ir Miķelis Rēdlihs, kuram šīs ir 13.pasaules meistarsacīkstes karjerā. Par vienu turnīru mazāk ir Kristapam Sotniekam, bet desmito reizi Latviju elitē pārstāv Kaspars Daugaviņš, Lauris Dārziņš, Andris Džeriņš un Gints Meija. 2006.gada Rīgas čempionāta pieteikumā bija Daugaviņš, Dārziņš un Rēdlihs.

Izlasē ir tikai viens debitants - 22 gadus vecais uzbrucējs Renārs Krastenbergs, kurš sevi labi apliecināja valstsvienības pēdējā pārbaudes spēlē.

Ģimenes pieauguma dēļ izlasei talkā nenāks vārtsargs Elvis Merzļikins, jauna līguma gaidās ir uzbrucējs Rūdolfs Balcers, kurš, tāpat kā šosezon nespēlējušais Zemgus Girgensons, dziedē savainojumu. Savukārt Stenlija kausa izcīņu turpina uzbrucējs Teodors Bļugers, kuram nav atstāta vieta Latvijas izlases pieteikumā. Šajā čempionātā būs jāiztiek bez ilggadējās izlases aizsarga Gunta Galviņa, kamēr karjeru valstsvienībā noslēdzis cits šīs pozīcijas spēlētājs Krišjānis Rēdlihs.

Jau vēstīts, ka Itālijas hokeja izlasē pirms došanās uz Rīgā gaidāmo pasaules čempionātu konstatēti vairāki Covid-19 gadījumi. Rīgā izlase ieradusies ar 23 spēlētājiem - trīs vārtsargiem, septiņiem aizsargiem un 13 uzbrucējiem.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ izlasei vismaz sākotnēji nevarēs palīdzēt vairāki pieredzējuši spēlētāji, tādēļ iespēja tiks dota jaunajiem un mazāk pieredzējušajiem spēlētājiem.

Pēc svētdien piedzīvotā zaudējuma pret Norvēģiju Itālijas vīriešu hokeja izlases treneris Džordžo de Betins pēc spēles preses konferencē norādīja, ka pirmdienas spēle būs ļoti smaga. De Betins pilda galvenā trenera pienākumus, bet Gregs Airlends Itālijas izlasi Rīgā vada attālināti.

Itālijas izlasē divās spēlēs sevi pagaidām visspilgtāk apliecinājis uzbrucējs Daniels Franks, kuram divi vārti. Antonijs Bardaro un Luka Frigo iekrājuši 1+1.

Abas izlases pasaules čempionātos savā starpā līdz šim tikušās astoņas reizes, Latvijas izlasei spējot izcīnīt piecas uzvaras. Tāpat itāļus ar 4:1 2009.gadā izdevās uzvarēt olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

Pēdējo reizi izlases savā starpā tikās 2019.gada pasaules čempionātā, kad Latvijas uzvarēja ar 3:0. Toreiz 63 no 65 Latvijas valstsvienības metieniem atvairīja Andreass Bernards, kurš šogad čempionātā nepiedalās.

Ierasti pasaules čempionāts sākas maija pirmajā nedēļā, bet šogad tas pārcelts uz mēneša beigām, lai nepārklātos ar nacionālo čempionātu izspēli un NHL regulāro turnīru.

2021.gada pasaules čempionāts Rīgā notiks līdz 6.jūnijam.

B apakšgrupā, kurā spēlē Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, mači notiek "Arēnā Rīga", bet A apakšgrupas izlases Krievijas Olimpiskās komitejas (OKR) komanda, Zviedrija, Čehija, Šveice, Slovākija, Dānija, Baltkrievija un Lielbritānija savus dueļus aizvada Olimpiskā sporta centra futbola laukumā ierīkotajā ledus laukumā.

2022.gadā turnīru plānots uzņemt Somijai (Helsinkiem un Tamperei), 2023.gadā - Krievijai (Sanktpēterburgai), 2024.gadā Čehijai (Prāgai un Ostravai), bet 2025.gadā - Zviedrijai un Dānijai.

Rīga pasaules meistarsacīkstes līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006.gadā.

Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs 2021.gada pasaules čempionātā:

Vārtsargi: Ivars Punnenovs (Langnavas "Tigers", Šveice), Jānis Kalniņš (Helsinku "Jokerit", KHL), Matīss Edmunds Kivlenieks (Klīvlendas "Monsters", AHL/Kolumbusas "Blue Jackets", NHL).

Aizsargi: Jānis Jaks (Beikersfīldas "Condors", AHL), Kristiāns Rubīns (Toronto "Marlies", AHL), Kristaps Sotnieks, Gunārs Skvorcovs, Kristaps Zīle (visi - Rīgas "Dinamo", KHL), Oskars Cibuļskis, Uvis Balinskis (abi - Litvīnovas "Verva", Čehija), Artūrs Kulda (Nirnbergas "Ice Tigers", Vācija), Ralfs Freibergs (Tršinecas "Ocelārži", Čehija).

Uzbrucēji: Andris Džeriņš, Lauris Dārziņš, Roberts Bukarts, Rihards Bukarts, Mārtiņš Dzierkals, Gints Meija (visi - Rīgas "Dinamo", KHL), Rodrigo Ābols ("Orebro", Zviedrija), Ronalds Ķēniņš ("Lausanne", Šveice), Kaspars Daugaviņš (Maskavas apgabala "Vitjaz", KHL), Mārtiņš Karsums (Krēfeldes "Pinguine", Vācija), Rihards Marenis ("Kiruna IF", Zviedrija), Māris Bičevskis ("Mlada Boleslav", Čehija), Oskars Batņa (Angletas "Hormadi", Francija), Renārs Krastenbergs ("Villach", Austrija), Miķelis Rēdlihs ("Olimp"/"Venta 2002"), Miks Indrašis (Maskavas apgabala "Vitjaz", KHL).