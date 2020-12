NHL un spēlētāju asociācija vienojas par sezonas sākšanu 13.janvārī

Regulārajā čempionātā no 13.janvāra līdz 8.maijam komandas aizvadīs 56 spēles, tādējādi pamatturnīrs nepārklāsies ar 2021.gada pasaules čempionātu, kas ieplānots no 21.maija līdz 6.jūnijam, daļai no meistarsacīkstēm notiekot Latvijā.

Izslēgšanas turnīrs norisināsies līdz jūlijam.

Nākamās sezonas plāns paredz, ka Kanādas vienības izņēmuma kārtā tikai uz vienu sezonu spēlēs Ziemeļu divīzijā, regulārajā čempionātā netiekoties ar ASV komandām.

Tāpat arī ASV komandas spēkosies tikai ar savas divīzijas vienībā. ASV būs trīs divīzijas ar astoņām komandām katrā.

Katras divīzijas četras spēcīgākās komandas kvalificēsies Stenlija kausa izcīņai.

Tāpat NHL devusi zaļo gaismu spēlēšanai citās pilsētās un arēnās, ja komandas nevar spēlēt savās mājvietās.

Liela daļa no komandām treniņnometnes uzsāks 3.janvārī, bet tās septiņas komandas, kas netika iepriekšējās sezonas noslēguma fāzes turnīrā, var kopā sanākt jau no 31.decembra. Pārbaudes spēles netiks aizvadītas.

NHL komandu sastāvos šobrīd ir pieci Latvijas hokejisti: Elvis Merzļikins, Matīss Kivlenieks (abi - Kolumbusas "Blue Jackets"), Zemgus Girgensons (Bufalo "Sabres"), Rūdolfs Balcers (Otavas "Senators"), Teodors Bļugers (Pitsburgas "Penguins").