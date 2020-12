Freimanis un Bērziņš kopā gūst 30 punktus zaudētā Polijas čempionāta spēlē

Zelonas Guras komanda mājās ar 80:84 (24:19, 20:25, 19:21, 17:19) piekāpās Vroclavas "Slask".

Bērziņš, kurš maču uzsāka pamatsastāvā, laukumā pavadītajās 19 minūtēs un 48 sekundēs guva 16 punktus, iemetot visus trīs divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī izcīnītas septiņas bumbas zem groziem, pa vienai pārtvertai bumbai un kļūdai, trīs izprovocētas piezīmes un pāragri beigta spēle piecu personisko piezīmju dēļ, kā arī otrs labākais lietderības koeficients komandā 19.

Tikmēr viņa komandas biedrs Freimanis laukumā pavadīja 23 minūtes un 16 sekundes, to laikā izceļoties ar 14 punktiem un četrām izcīnītām bumbām zem groziem. Basketbolists grozā raidīja trīs no sešiem divpunktu un divus no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja abus soda metienus.

Viņa rēķinā arī viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, kā arī pa trim personiskajām piezīmēm un izprovocētiem pārkāpumiem. Freimanis spēli noslēdza ar lietderības koeficientu 11.

Arī Gabriels Lundbergs mājinieku labā guva 16 punktus, bet 15 punkti Džefrijam Groselam, kamēr uzvarētāju rindās ar 20 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Ivans Ramljaks.

Roberta Stumbra pārstāvētā Radomas "HydroTruck" viesos piekāpās Gdaņskas "Polpharma Starogard" ar 85:93 (21:24, 24:19, 14:26, 26:24).

Stumbris, kurš maču uzsāka pamatsastāvā, laukumā pavadītajās 22 minūtēs un 22 sekundēs guva sešus punktus, iemetot trīs no pieciem divpunktu metieniem, kā arī grozam garām raidot visus četrus trīspunktu metienus. Viņa kontā arī piecas izcīnītas bumbas zem groziem, piecas kļūdas, viena pārķerta bumba, divi bloķēti metieni, četras personiskās piezīmes, kā arī lietderības koeficients trīs.

Rezultatīvākais Radomas vienībā ar 24 punktiem bija Džebārijs Haindss, kuram arī pa astoņām rezultatīvām piespēlēm un izprovocētiem pārkāpumiem pretiniekam. Mājinieku rindās 26 punkti un sešas atlēkušās bumbas Trevonam Alenam.

Ar 14 uzvarām 16 spēlēs Zelonas Guras komanda Polijas čempionātā joprojām ieņem pirmo vietu, Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" iekrājusi desmit panākumus 15 mačos un atrodas ceturtajā pozīcijā, kamēr Radomas "HydroTruck" ar bilanci 5-12 ir 14.vietā 16 komandu vidū.

Polijas čempionātā šogad startē 16 klubi.