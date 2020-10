Anete Šteinberga atgriezīsies Latvijas sieviešu basketbola izlasē

Šteinberga Latvijas izlasē nav spēlējusi kopš 2018.gada Pasaules kausa izcīņas, šo divu gadu laikā nepiedaloties 2019.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā un 2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmajās divās spēlēs.

Jau vasarā pirms izlases treniņnometnes tika minēts, ka 30 gadus vecā Šteinberga varētu atgriezties Latvijas valstsvienībā.

"Vasarā vēl nebiju pārliecināta, ka vēlētos pārstāvēt izlasi. Nonācu pie šāda lēmuma, jo gadi iet uz priekšu, un nezinu, cik ilga būs mana karjera. Ļoti ceru, ka tā turpināsies vēl vairākus gadus. Taču negribētu pēc tam neko nožēlot," sarunā ar aģentūru LETA savu lēmumu komentēja Šteinberga.

Basketboliste atzīmēja, ka viņai vienmēr bijis liels gods pārstāvēt izlasi. "Diemžēl es to pēdējā laikā nedarīju, jo tam bija savi iemesli. Tagad jūtu, ka ir emocijas un gribasspēks to darīt atkal. Vēlos palīdzēt komandai. Tā bija manis pašas iniciatīva - nolēmu un par to pateicu izlases trenerim," atzīmēja Šteinberga.

Nākamajos divos mačos Mārtiņa Gulbja vadītā izlase 12. un 14. novembrī mājās spēlēs ar Vācijas un Horvātijas valstsvienībām.

Ikšķiliete Latvijas izlasi pārstāvējusi trīs Eiropas čempionātos un 2018. gada Pasaules kausa izcīņā. Valstsvienībā viņa laukumā devusies 73 spēlēs, kurās vidēji guvusi 10,1 punktu, izcīnījusi 5,9 bumbas zem groziem un atdevusi 1,1 rezultatīvu piespēli.

Šteinberga ir divu Eiropas U-20 čempionātu bronzas medaļu laureāte.

Viņa tikusi atzīta par 2016. un 2017. gada Latvijas labāko basketbolisti.