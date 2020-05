NBA runā par sezonas atsākšanu "Walt Disney World"

"NBA sadarbībā ar spēlētāju asociāciju (NBPA) ir uzsākusi izpētes sarunas ar "Walt Disney World" pārstāvjiem, lai kopīgiem spēkiem sekmētu sezonas atgriešanos jūlija beigās," teica NBA preses pārstāvis Maiks Bass. "Spēles plānots aizvadīt teritorijā esošajā sporta kompleksā "Disney's ESPN Wide World"."

"Tā būs vienīgā vieta, kurā notiks NBA spēles, treniņi, kā arī tiks izmitināti spēlētāji. Mūsu prioritāte aizvien ir visu iesaistīto personu veselība, tāpēc kopā ar medicīnas ekspertiem un valsts instancēm strādājam pie protokola izveides, kas veicinās dalībnieku drošību."

Aizvien vēl nav skaidrs atlikušās sezonas izspēles formāts. Iepriekš tika pausts, ka NBA centīsies panākt, lai katra komanda aizvada 70 regulārā čempionāta spēles, bet pastāv arī iespēja sezonu turpināt ar izslēgšanas spēlēm.

"ESPN Wide World" sporta kompleksā ir trīs arēnas un plaša viesnīca, kā rezultātā iespējams nodrošināt maksimāli mazu saskarsmi ar pārējo pasauli.

ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis piektdien vēstīja, ka nākamās nedēļas piektdienā līgas amatpersonas aizvadīs sanāksmi, kurā arī tiks spriests par atlikušās sezonas izspēles formātu.

Komandas jaunās instrukcijas vēlas redzēt jau 1.jūnijā, lai spētu savlaicīgi uz Ziemeļameriku atgādāt visus savus spēlētājus.

NBA sezonas atgriešanās plāns paredz, ka komandas sākotnēji aizvadīs divu līdz trīs nedēļu garu individuālo treniņu nometni, bet pēc tam tikpat ilgu laiku veltīs komandas nodarbībām.

NBA bija pirmā Ziemeļamerikas līga, kas 11.martā pasludināja sezonas pārtraukumu, jo pirmais saslimšanas gadījums ar koronavīrusu tika konstatēts Jūtas "Jazz" basketbolistam Rūdijam Gobēram.

NBA saslimšana ar Covid-19 vīrusu tika konstatēta Losandželosas "Lakers", Denveras "Nuggets", Bostonas "Celtics", Detroitas "Pistons", Jūtas "Jazz" un citās vienībās, taču smagi saslimšanas gadījumi nav fiksēti.