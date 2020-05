Talantīgais hokeja vārtsargs Šilovs stāsta par atšķirībām starp Eiropu un Ziemeļameriku

Latvijas hokeja izlase pagājušajā nedēļā fiziskās sagatavotības speciālista Ērika Visocka vadībā uzsāka brīvprātīgos koptreniņus. Tajās piedalās ne tikai valstsvienības hokejisti, bet arī jaunie spēlētāji.

"Tāpat kā pārējiem, arī man šādi treniņi pēc ilgas pauzes ir liels pārbaudījums. Grūti pierast pie šāda grafika, jo sezonas laikā katru dienu bija sausie treniņi un ledus. Tagad nav tik ritmiski, turklāt pirmdien man bija tikai pirmais ledus treniņš pēdējo divu mēnešu laikā," pēc otrdienas nodarbības stāstīja Šilovs.

Jaunais vārtsargs Latvijā atgriezās pirms diviem mēnešiem, kad pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas Kanādā vairs nebija pieejama treniņiem nepieciešamā infrastruktūra.

"Bija kluba sapulce, kurā teica, ka halle būs aizvērta, ledus nebūs un mēs varam braukt mājās. Sāku kravāt mantas un nākamajā dienā jau devos ceļā. Šo divu mēnešu laikā trenējos pēc individuālas programmas, pārsvarā tie bija skriešanas treniņi brīvā dabā. Programmu man sūtīja no Kanādas, tāpat arī pats piedomāju, ko varētu patrenēties," atklāja hokejists.

19 gadus vecais vārtsargs 2019./2020.gadā sezonā pirmo reizi karjerā spēlēja ārpus Latvijas, Ziemeļamerikā pārstāvot Ontario Hokeja līgas (OHL) vienību Barī "Colts". Šilovs laukumā devās 36 spēlēs, kurās vidēji ielaida 3,87 ripas un atvairīja 89,1% metienu.

"Sezona bija diezgan grūta, jo tur ir pavisam citādāks hokejs nekā Eiropā. Viss notiek ātrāk, laukums ir mazāks un aizsargi vairāk cenšas iemest vārtus, nevis aizsargāties. Ziemeļamerikā ir daudz vairāk bezizejas situāciju. Ja Kanādā man bija 40-45 metieni spēlē, tad MHL apmēram kādi 25," skaidroja Šilovs.

"Colts" vienībā vārtsargu treneris ir Nacionālajā hokeja līgā (NHL) bagātīgu pieredzi guvušais Billijs Smits, kurš karjeras laikā četras reizes triumfēja Stenlija kausa izcīņā.

"Viņš ir vecās paaudzes treneris. Mazāk darbojāmies ar manu tehniku, strādājot pie citām niansēm. Viņš man rādīja piemērus no tā laika, kad pats spēlēja, atzīmējot lietas, kuras labāk varu izmantot," atzīmēja Šilovs, kurš vietu vārtos dalīja sar savu vienaudzi Džetu Greivsu, kanādietim aizvadot par trim spēlēm mazāk un iekrājot nedaudz sliktāku statistiku.

Šilovu pērnā gada draftā sestajā kārtā ar kopējo 156.numuru izraudzījās Vankūveras "Canucks" komanda. Vankūverieši sezonas gaitā uzturēja kontaktus ar latviešu vārtsargu.

"Viņi apskatās spēles, piezvana man un izrunājam nianses, ko vajag pielabot. Dažreiz arī atbrauc pie manis un uzfilmē klātienē video," atklāja Šilovs, kurš šobrīd vēl nezina, kad varēs atgriezties Ziemeļamerikā. "Par šo vasaru joprojām nekas nav zināms. Kanādā un ASV šobrīd riski saķert vīrusu ir lielāki, tāpēc tur viss tik ātri uz priekš neattīstās."

Šilovs decembrī nebija Latvijas U-20 izlases sastāvā pasaules junioru čempionāta pirmās divīzijas A grupas turnīrā.

"Ja es dotos uz čempionātu, komandā paliktu viens vārtsargs. Man teica, ka nebija pietiekami labs otrs vārtsargs, lai es brauktu prom. Ja es aizbrauktu, komanda zaudētu un ierindotos pirmspēdējās vietās, tad tā atbildība būtu uz mani. Izlase saprata un viss bija kārtībā," atzina Šilovs.

Šobrīd nav zināms, vai šajā decembrī notiks pasaules junioru čempionāta pirmās divīzijas A grupas turnīrs. Šilovs gan atsakās minēt, vai viņam būs iespēja palīdzēt komandai.

"Daudz kas atkarīgs no manas lomas komandā. Ja pirmais vārtsargs pamet komandu uz 2-3 nedēļām - tas var atstāt iespaidu uz visu sezonu. Diezgan daudzi hokejisti palika spēlēt Kanādas junioru līgā pasaules čempionāta laikā," skaidroja Šilovs.

Kā vienu no pavērsiena punktiem savā karjerā viņš min pērn notikušo U-18 pasaules čempionātu, kurā Latvija ar Šilovu vārtos nosargāja vietu elitē.

"U-18 čempionāts bija liktenīgs turnīrs, kurā bija iespēja sevi apliecināt klātienē un parādīt, kāda mēs esam valsts. Turnīrā izdarījām diezgan labu darbu," uzsvēra Šilovs.

Latvijas pieaugušo valstsvienībā šobrīd ir gana spēcīgs vārtsargu sastāvs, tāpēc jaunajiem censoņiem ir liela konkurence uz vietu vārtos. Kā pirmo soli uz spēlēšanu nacionālajā izlasē Šilovs min nostiprināšanos pieaugušo hokejā.

"Tas atkarīgs tikai no paša - kā sevi attīstīšu un pierādīšu. Ja viss izdosies, tad dos iespēju. Pirmais solis uz to būtu mēģināt no junioru hokeja pakāpeniski pārslēgties uz pieaugušo hokeju. Ja uzkrātu pieredzi pieaugušo līmenī, tad var raudzīties arī lielās izlases virzienā. Fiziskā forma ir gandrīz nostabilizējusies, turpinājumā lielu lomu spēlē tas, kas darās galvā - cik psiholoģiski tam būšu gatavs. Manuprāt, daudzi vārtsargi baidās un domā, ka nav gatavi pāriet no junioru hokeja uz pieaugušo," secināja Šilovs.

Jaunajam vārtsargam šīs vasaras plāns ir trenēties un gatavoties jaunajai sezonai, kā arī gaidīt zvanu no komandas.

"Tuvākajās nedēļās ar izlasi varēšu tikt uz ledus. Man ir ļoti svarīgi, lai met pa vārtiem un būtu spēles situācijas, kas palīdzētu iegūt koordināciju uz ledus, izprast spēli, sajust ātrumus un uzlabot tehniku. Uz ledus tas ir pavisam citādāk nekā sausajā treniņā," uzsvēra Šilovs.

Šilovs pirms došanās uz Ziemeļameriku 2018./2019.gada sezonā MHL komandas "Rīga" sastāvā septiņās spēlēs vidēji ielaida 2,45 ripas un atvairīja 92,0% metienu. Savukārt Latvijas čempionāta komandā Hokeja skola "Rīga" viņš 20 dueļos caurmērā ielaida 3,26 ripas un atvairīja 91,4% metienu.

Šilovs pārstāvējis Latvijas U-18 izlasi pēdējos divos pasaules čempionātos jauniešiem. Pērn augstākajā divīzijā viņš piecās cīņās vidēji atvairīja 91,8% metienu.

Zīmīgi, ka savulaik "Canucks" komandu pārstāvējuši divi citi Latvijas vārtsargi Artūrs Irbe un Pēteris Skudra.