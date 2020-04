Pasaules seksīgākā sportiste ar valdzinošu foto izrāda prieku, ka atkal var trenēties

View this post on Instagram

Anzeige/ I can finally train on the the track again🥰 Den letzten Monat habe ich alles alleine oder zu zweit draussen absolviert. Ich bin so froh, jetzt wieder wie gewohnt im Stadion trainieren zu können🙏🏼 auch wenn die Natur für das Aufbautraining gar nicht so schlecht war! Gerade wenn ich alleine war, war ich froh mit meiner @honor_de MagicWatch2 trainieren zu können. Ich konnte die Strecken abmessen, meine Herzfrequenz aufzeichnen und die Zeit stoppen🙏🏼 Das hat mir echt geholfen, auch ohne Trainer und Stadion die Motivation zu behalten🙌🏼🙈 #anzeige #trackandfield #running #motivation #fitgirls #HONOR #MagicWatch2 #InnovationMadePersonal #sport #trainhard #lovetotrain