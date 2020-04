UEFA iesaka futbola līgām sezonu neatcelt un izsaka versiju, kad varētu atsākties sezona

UEFA, Eiropas Klubu asociācija un Eiropas profesionālo līgu asociācija (EL) ir uzsvērušas visām 55 savienības dalībvalstīm, ieskaitot klubus un līgas, cik svarīgas ir "sacensības, kurās par uzvarētāju tiek lemts pēc rezultātiem", ziņo "Sky Sports".

UEFA vēsta, ka ir "pārliecināta, ka futbola spēles atjaunosies turpmākajos mēnešos, ievērojot varas iestāžu norādījumus, un ka jebkurš lēmums atteikties no vietējām sacensībām šajā posmā ir pāragrs un nepamatots."

Eiropas līga un Čempionu līga ir iestrēgusi izslēgšanas maču posmā, un iespējams, ka turnīri noslēgsies jūlijā vai augustā, kamēr UEFA šobrīd sadarbojas ar līgām, risinājuma meklējumos.

UEFA paziņojums nāca klajā pēc tam, kad Beļģijā ceturtdien tika pieņemts lēmums atteikties no sezonas turpināšanas pēc aizvadītām 29 no 30 pamatturnīra spēlēm un atsakoties no izslēgšanas spēlēm. Saskaņā ar šo lēmumu par čempioni tika pasludināts "Club Brugge".

Priekšlaicīgi pabeigt šo sezonu pieprasa arī daži klubi Nīderlandē, kā arī Itālijas spēcīgākās līgas pastarītes "Brescia" prezidents Masimo Čelino. Viena no koronavīrusa visvairāk skartajiem pasaules reģioniem pārstāvis teica, ka viņš "stingri iestājas pret sezonas atsākšanu".