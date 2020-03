"Kalev"/"Cramo" lauž līgumus ar spēlētājiem; kluba eksistence zem jautājuma zīmes

Pēdējās desmitgades Igaunijas spēcīgākais basketbola klubs "Kalev"/"Cramo" ir slēdzis līgumus ar visiem spēlētājiem. Komandas īpašnieki nav zaudējuši cerību, ka komanda pastāvēs arī turpmāk, taču kluba nākotni šobrīd nav iespējams paredzēt.

Krievijas atklātais čempionāts jeb Vienotā līga piektdien oficiāli paziņoja par sezonas beigām, čempionu šogad nenosakot. Regulārajā turnīrā tā slēgšanas brīdī vadībā ar 18 uzvarām 19 spēlēs bija Jāņa Timmas un Daira Bertāna pārstāvētie Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Jāņa Strēlnieka pārstāvētā Maskavas CSKA, kam tikpat mačos bija 13 panākumi.

Pēdējais mačs Tallinas vienībai līgā bija "Kalev"/"Cramo" un Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" tikšanās marta vidū, pēc kuras kluba vadība ātri pieņēma radikālus lēmumus valsts noteiktajā ārkārtas situācijā.

"Mēs simtprocentīgi atteicāmies no visiem līgumiem no šodienas. Pat no līgumiem spēlētājiem, kuriem bija ilgāki - divu gadu - līgumi. Citas iespējas nebija," Igaunijas Nacionālajam radio atzina kluba prezidents Tomass Linamē.

Ar visiem komandas dalībniekiem sākās sarunas par to, vai un cik lielā mērā neizmaksātā alga tiks izmaksāta.

"Ar pusi spēlētāju esam vienojušies, ar pusi mums ir individuālas sarunas," sacīja Linamē. "Mēs to esam izdarījuši rakstiski, lai sekotu līdzi notikumiem. Es ceru, ka visi saprot, kādā situācijā mēs atrodamies."

"Šodien joprojām budžetā trūkst 30 procentu, kas ir ļoti sāpīgi. Mums ir ne tikai spēlētāji, bet arī iepirkumi: transports, zāles un citas aktivitātes. Arī citi maksāšanas pienākumi. Ne tikai spēlētāji uz muguras," sacīja Linamē. "70 procentus mūsu kluba budžeta veido privātie sponsori un uzņēmumi. Es nezinu, cik tie ir finansiāli stabili un vai viņi nākotnē varēs palīdzēt sportam".

Pēc Linamē teiktā klubs zaudējis daudz ieņēmumu par neieņemtajām spēļu biļetēm, un lielākā daļa atbalstītāju savu daļu samaksās sezonas beigās. Kluba budžetā, kas pārsniedz vienu miljonu ASV dolāru (900 tūkstoši eiro), deficīts ir milzīgs, un augstākā līmeņa basketbola komanda pašreizējā formā var pazust.