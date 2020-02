Elvis Merzļikins nosaukts par NHL nedēļas lielāko zvaigzni

25 gadus vecais Latvijas izlases vārtsargs no trim spēlēm aizvadītajā nedēļā uzvarēja divās, savos vārtos ielaižot vien vidēji 0,67 ripas spēlē, atvairot 97,1 procentu metienu un divreiz no laukuma aizejot "sausā". Kopā viņš trijos mačos atvairīja 68 no 70 pretinieku metieniem.

4.februārī viņš 32 reizes glāba savu komandu no vārtu zaudējuma 1:0 uzvarā pagarinājumā pret Floridas "Panthers". Trīs dienas vēlāk viņš tika galā ar 16 pretinieku metieniem karjerā otrajā divu spēļu "sausajā" sērijā 2:0 panākumā pret Detroitas "Red Wings", bet nākamajā vakarā aprāvās viņa kluba debitanta astoņu uzvarēto spēļu sērija. 20 atvairītie metieni bija par maz, lai uzvarētu Kolorādo "Avalanche" - 1:2 zaudējums.

Merzļikins kopš 1929./1930.gada sezonas ir viens no tikai sešiem vārtsargiem, kurš spējis savus vārtus nosargāt neieņemtus piecreiz astoņu maču laikā.

Latviešu vārtsargs savu bilanci līgā aizvadītajā nedēļā uzlaboja līdz 12 uzvarām un septiņiem zaudējumiem, kā arī četrām neveiksmēm pagarinājumā vai pēcspēles metienos. Šobrīd viņš vidēji spēlē savos vārtos ir ielaidis 2,19 ripas, atvairījis 93 procentus metienu un piecreiz atstājis savus vārtus neieņemtus 25 reizēs, kad viņš ir devies laukumā.

Vārtsargu vidū, kuri aizvadījuši vismaz 15 spēles, viņš ir NHL līderis atvairīto metienu procentā un "sausajās" spēlēs, kā arī ieņem ceturto vietu vidēji mačā ielaisto vārtu rādītājā.

Pēc tam, kad traumu dabūja sezonas Visu zvaigžņu spēles dalībnieku sastāvā iekļautais Jonass Korpisalo, Merzļikins ir bijis vārtos 15 spēlēs, no kurām uzvarētas 12, savos vārtos ielaižot vidēji 1,55 ripas mačā, atvairot 95,1 procentu pretinieku metienu un piecreiz atstājot savus vārtus neieņemtus.

Nākamā cīņa "Blue Jackets" būs pirmdien savā laukumā ar vienu no Austrumu konferences līderēm Tampabejas "Lightning".

Par NHL nedēļas otro zvaigzni atzīts Vinipegas "Jets" uzbrucējs Kails Konors, bet trešo - pretinieks šodienas spēlē - vārtsargs Andrejs Vasiļevskis.