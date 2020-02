Latviešu zvaigzne Porziņģis piektdien guva 35 punktus NBA regulārā čempionāta spēlē, kurā viņa komanda Dalasas "Mavericks" piedzīvoja zaudējumu.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 121:128 (28:35, 32:30, 25:36, 36:27) zaudēja Hjūstonas "Rockets".

Hjūstonas vienības sastāvā šajā spēlē nebija viens basketbolists, kura augums būtu garāks par aptuveni 2,01 metru. Porziņģis šajā sakarā norādīja, cik ļoti basketbols pēdējos gados ir mainījies.

"Tas ir traki, bet tāds ir šodienas NBA. Tāpat arvien vairāk spēlētāju izlaiž spēles," pēc zaudējuma pret "Rockets" teica Porziņģis. "Pretinieki centās spēlēt plaši, lai iegūtu vairāk brīvas vietas laukumā. Tāds ir viņu spēles stils. Nepieciešamības gadījumā Džeimss Hārdens vai Rasels Vestbruks izveidos kādu momentu."

"Viņi savu darbiņu padara lieliski. Šajā komandā vienmēr būs spēlētāji, kuri ir gatavi izdarīt metienus. Šī bija interesanta spēle."

Tāpat Porziņģis dalījās domās par to, kā Dalasas vienības basketbolistiem būtu jāspēlē, kad tai palīdzēt nevar līderis Luka Dončičs. Slovēnis laukumā, visticamāk, nedosies nākamajās sešās spēlēs.

"Domāju, ka ikviens no mums jūt, ka katram ir jāuzlabo sava spēle, kad Luka nav sastāvā. Tomēr tai pat laikā mums vienkārši jārāda savs sniegums, jo komandā netrūkst puišu, kuri var gūt punktus," savas komandas varējumu bez Dončiča raksturoja latvietis. "Pats cenšos būt agresīvs un spēlēt savu spēli."

"Viss ir diezgan vienkārši - mums ir smagi jāstrādā, bieži jāpiespēlē bumba un tā mēs arī izcīnīsim uzvaras."

Porziņģis piektdien guva 35 punktus (Foto: AP/Scanpix)

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 35 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā realizēja 11 no 16 divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un 10 no 13 soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva četras kļūdas un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 11 punktiem mazāk nekā ielaida.

Liepājniekam šī bija rezultatīvākā spēlē "Mavericks" rindās. Piektdienas spēlē iekrātā statistika ļāva viņām Dalasas komandā būt līderim gūtajos punktos un atlēkušajās bumbās.

Lielākais punktus skaits, ko Porziņģis guvis vienā NBA mačā, ir 40 punkti, ko viņš paveica vēl spēlēdams Ņujorkas "Knicks" komandā.

Nākamais duelis "Mavericks" komandai paredzēts sestdien pret Atlantas "Hawks".

"Mavericks" ar 29 uzvarām 48 spēlēs ieņem sesto vietu Rietumu konferencē.