"Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 99:114 (27:34, 19:28, 31:31, 22:21) piekāpās Losandželosas "Clippers" komandai.

Abām komandām pirms mača bija piecu uzvaru sērija, bet "Mavericks" vienībai otrdien tā pārtrūka.

Porziņģis šajā duelī laukumā pavadīja 30 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā iemeta vienu no pieciem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un četrus no astoņiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva trīs kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā ielaida par 13 punktiem vairāk nekā iemeta.

Latviešu basketbolists ar "double-double" izcēlies sešās no pēdējām septiņām spēlēm.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Luka Dončičs.

Viesiem 28 punktus guva Kavai Lenards, 26 punkti bija Polam Džordžam, bet ar 21 punktu atzīmējās Lū Viljamss.

"Mavericks" ar 11 panākumiem 17 spēlēs atrodas Rietumu konferences ceturtajā vietā, bet "Clippers" ar 13 uzvarām 18 cīņās ir trešā.