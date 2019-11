Valdība atrod nelielu daļu no ziemas sporta veidiem trūkstošā finansējumam

Tāpat, pārdalot dažādu ministriju budžeta programmu un apakšprogrammu līdzekļus, piešķirti 1 042 408 eiro, lai nodrošinātu finansējumu 2020.gadā Latvijā paredzēto nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai.

Ministrijā skaidroja, ka Latvijā atzītās sporta federācijas 2020.gadā plāno rīkot vairāk nekā 20 nacionālas nozīmes starptautiskas sporta sacensības, kuru organizēšanai pieprasītais valsts budžeta līdzfinansējums ievērojami pārsniedz šim mērķiem plānotos valsts budžeta līdzekļus.

Nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai kopumā pietrūkst vairāk nekā trīs miljoni eiro. Tā kā ierobežota budžeta finansējuma apstākļos papildu finansējuma piešķiršana šim mērķim 2020.gadā faktiski nav iespējama, viens no risinājumiem ir daļēja valsts līdzfinansējuma piešķiršana vēl 2019.gadā.

Attiecīgi, pārdalot līdzekļus, 300 000 eiro piešķirti 2020.gada Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences iegādei. Savukārt 137 640 eiro piešķirti Starptautiskās Volejbola federācijas (FIVB) pasaules kausa posma pludmales volejbolā naudas balvu fonda segšanai.

Vēl 183 268 eiro piešķirti Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) pusgada kongresa izmaksu segšanai saistībā ar 2021 gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu. Turpretim 165 000 eiro atvēlēti Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) pasaules spīdveja Nāciju kausa posma organizēšanas licences iegādei.

Turpretim 95 000 eiro nepieciešami Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) pasaules kausa posma kamaniņu sportā organizēšanai, bet Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) pasaules kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai piešķirti 95 000 eiro.

Līdzekļi 288 850 eiro apmērā pārdalīti no citām IZM budžeta apakšprogrammām, savukārt 753 558 eiro pārdalīti no Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Finansējuma pārdalei vēl nepieciešams saņemt Saeimas akceptu.

Savukārt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valdība nolēma piešķirt IZM 362 000 eiro. No tiem 270 000 eiro tiks novirzīti piecām ziemas sporta veidu sporta federācijām, lai nodrošinātu to izlašu sagatavošanos un dalību sporta sacensībās 2019.-2020.gada sezonā.

Attiecīgi Latvijas Hokeja federācijai piešķirti 78 000 eiro, Latvijas Biatlona federācijai - 72 000 eiro, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai - 60 000 eiro, Latvijas Kamaniņu sporta federācijai - 44 000 eiro un Latvijas Slidošanas asociācijai - 16 000 eiro. Savukārt 92 000 eiro tiks pārskaitīti Latvijas Handbola federācijai, lai nodrošinātu Latvijas vīriešu handbola izlases sagatavošanos un dalību 2020.gada Eiropas čempionātā handbolā.

IZM skaidroja, ka, lai nodrošinātu Valdības rīcības plānā iekļauto uzdevumu veicināt sporta nozares attīstību un pilnveidot sporta nozares finansēšanas modeli, ministrijā šobrīd darbojas Sporta nozares attīstības darba grupa. Tās pārstāvji gatavo priekšlikumus sporta nozarei stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanai, kā arī sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeļa pilnveidei.

Analizējot esošo sporta nozares finansēšanas modeli, ministrija ir identificējusi vairākus trūkumus, tai skaitā, to, ka nav stabilitāte un prognozējamība ilgtermiņā, regulāri papildus finansējuma pieprasījumi un līdzekļu pārdales, privātā sektora atbalsta neprognozējamība, sporta nozares atbalstam paredzētā publiskā finansējuma sadrumstalotība starp dažādām nozaru ministrijām, sazarota budžeta administrēšanas sistēma nevalstisko sporta organizāciju līmenī, atsevišķu funkciju un uzdevumu pārklāšanās un citi.

Attiecīgi IZM šobrīd pilnveido iepriekš darba grupā apspriestos kritērijus prioritāšu noteikšanai, atsevišķi izstrādājot kritērijus prioritāšu noteikšanai augstu sasniegumu sportā.

7. novembrī plkst.13 Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) vadīs rīcības komitejas 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai sēdi.