Ontužāns: trenējos ar "Bayern" pirmo komandu, bet sastāvā tikt ir ļoti sarežģīti

Ontužāns Latvijā bija ieradies, lai palīdzētu Latvijas futbola izlasei Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē pret Polijas izlasi, tomēr futbolists šim mačam netika pieteikts. Tikmēr sarunā ar laikrakstu "Diena" Ontužāns dalījās iespaidos par savu karjeras sākumu Minhenes klubā.

"Bavārijā aizvadīju labu turnīru ar Augsburgas komandu. Ļoti labi atceros to dienu, kad "Bayern" pārstāvji piezvanīja manam tēvam un uzaicināja uz pārbaudi. Fantastiska iespēja, tādu garām laist nedrīkstēju," sportistu citē laikraksts "Diena". "Protams biju uztraucies, bet labi sevi pierādīju treniņos, pēc kuriem mani uzaicināja uz spēlēm. To dienu nekad neaizmirsīšu, jo nokļuvu vienā no pasaules lielākajiem futbola klubiem."

Tāpat sportistam atmiņā spilgti palicis pirmais treniņš ar "Bayern" komandu.

"Tas bija jau 15 gadu vecumā, kad komandu vēl vadīja šā brīža Mančestras "City" treneris Žuzeps Gvardiola. Šī īpašā diena man paliks atmiņā, jo trenējos kopā ar visām zvaigznēm," stāstīja Ontužāns.

Savukārt tikšana pie spēles laika lielajā komandā ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp spēlētāja individuālo sniegumu.

"Viss šobrīd atkarīgs no tā vai spēlētāji gūs traumas. Tāpat arī no manis paša, vai spēšu izmantot savas iespējas. Tādas būs, jo man ir līgums ar komandu līdz 2021.gadam un ir abpusēja pārliecība, ka speršu savu nākamo soli kopā ar viņiem," optimistisks par savu nākotni bija Ontužāns, kurš šajā sezonā spēlē dublieru komandā. "Trenējos kopā ar pirmo komandu, bet tās sastāvā tikt ir ļoti sarežģīti, tāpēc spēlēju pie dublieriem."

"Šosezon man nav bijis daudz spēļu, jo vasarā ASV tūres laikā guvu savainojumu, tomēr ceru, ka pēc atgriešanās no izlases nometnes pamazām uzņemšu ritmu un spēlēšu arvien vairāk."

Pagaidām Daniels Ontužāns Latvijas pieaugušo izlases rindās aizvadījis vienu spēli šā gada jūnijā, kad laukumā devās uz maiņu ar 0:5 zaudētajā mačā pret Slovēniju.

Spēlētājs uz izlasi tika izsaukts arī septembrī, tomēr, lai arī pats Ontužāns vēlējās doties palīgā valstsvienībai, "Bayern" klubs ieteica viņam palikt Vācijā. Šāds lēmums tika pamatots ar vasarā ASV tūres laikā gūto potītes savainojumu.

Latvijas izlase nākamo spēli aizvadīs otrdien, kad viesos pie Izraēlas valstsvienības. Šajā izbraukumā ar izlasi devies arī Ontužāns.