Čeiss Badingers: "Priecīgākā par manu ierašanos Latvijā bija vecmamma"

Badingers ir dzimis ASV, bet viņa vectēvs pēc otrā pasaules kara aizbēga no Latvijas, lai paglābtos no Padomju Savienības smagā režīma. Sportista vectēvs par smago dzīves periodu un bīstamajiem gājieniem, lai tiktu prom no VDK aģentiem, pat sarakstījis grāmatu, tomēr ar labākajiem stāstiem viņš reizēm padalās pats, ko ļoti labprāt noklausās viņa mazdēls Badingers.

"Mans vectēvs pat sarakstīja grāmatu par Latvijas pamešanu un visu kam viņam nācās iet cauri, lai nokļūtu ASV. Īpaši interesanti ir paklausīties, kad viņš pats to visu izstāsta - kā slēpies no KGB. Lietas, ko viņam nācās darīt - vienkārši traki un bīstami," teica Badingers, kurš gan neslēpa, ka latviski runāt tā arī nav iemācījies.

Tomēr sportists neslēpa gandarījumu par to, ka beidzot izdevies atbraukt uz Latviju.

"Šī man ir pirmā reize šeit. Kad vēl spēlēju Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), visa mana ģimene bija atbraukusi uz Latviju, tāpēc biju nedaudz apbēdināts, ka viņi to izdarīja bez manis," smejoties teica pludmales volejbolists. "Tomēr esmu gandarīts, ka beidzot varēju atbraukt uz Latviju."

Badingera vecmamma, kura dzīvo Rīgā, viņam bija teikusi, ka Latvija ir skaista - ar mazām ieliņām un daudzas no tām klājot bruģakmenis. Viņš arī piemetināja, ka Latvijā ir visai eiropeiska sajūta, bet to, vai izdosies satikt arī ne tik tuvus radiniekus, viņš vēl nezināja teikt.

"Daži no maniem radiniekiem šeit dzīvo, tomēr tie nav tuvākie ģimenes locekļi. Neesmu gan viņus redzējis kopš ierados Latvijā un arī nezinu, vai tas izdosies, jo grafiks ir diezgan noslogots. Priecīgākā par manu ierašanos bija vecmamma, kura ļoti gaidīja, kad beidzot atbraukšu uz šejieni," par braukšanu uz Latviju stāstīja sportists.

Badingers arī neslēpa, ka saikne ar Latviju viņam palīdzējusi ātrāk pieņemt lēmumu par dalību Jūrmalā notikušajā Pasaules tūres trīs zvaigžņu turnīrā.

"Mana saistība ar Latviju palīdzēja pieņemt lēmumu braukt uz šejieni, tāpat arī Aleksandrs Samoilovs mums teica, ka Latvijā būs turnīrs, tāpēc abi ar partneri diezgan ātri pieņēmām lēmumu braukt uz šejieni. Tā, kā nebiju bijis šeit, ļoti vēlējos atbraukt un man prieks, ka to izdarījām."

Sportists arī neslēpa, ka Latvijā ieradies divas dienas agrāk un ar pārinieku, kā arī vecmammu, izstaigājis lielāko daļu Rīgas, nobildējoties teju vai katrā ielā. Savukārt runājot par turnīru, Badingers atzīmēja, ka ļoti priecājas spēlēt dabīgajās smiltīs pie jūras, nevis speciāli izveidotos laukumos.

"Ļoti patīk, ka turnīrs notiek pludmalē, jo lielākoties Pasaules tūres posmi notiek laukumos, kur smiltis ir atvestas. Ir krietni patīkamākas sajūtas spēlēt īstā pludmalē, kad blakus ir jūra. Tāpat smiltis ir ļoti mīkstas - gluži kā staigāt pa spilveniem. Arī laikapstākļi ir lieliski," Jūrmalā notikušo turnīru slavēja sportists.

ASV pāris šosezon aizvadījis gana labu sezonu, bet Jūrmalas turnīrā mērķis bija tikai viens - uzvarēt, ko gan neizdevās izpildīt, jo ceturtdaļfinālā ar rezultātu 1-2 (21:19, 16:21, 13:15) piekāpās Aļaksandram Dzjadkovam un Pāvelam Piatruškam no Baltkrievijas.

Pirms kļūšanas par profesionālu pludmales volejbolistu Badingers septiņas sezonas aizvadīja Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), tomēr pēc laika sapratis, ka šī vide viņam neiet pie sirds, tāpēc nolēmis pamest šo sporta veidu.

"Pārtraucu spēlēt, jo pēdējā sezonā jutu, ka vairs neizbaudu spēli. Tāpēc arī nolēmu nomainīt sporta veidu. Kad tiec līdz tādam līmenim, tas kļūst par biznesu, kas drīz vien tevi lēnām izsūc. Netiku pie spēles laika, tāpat arī citi faktori ietekmēja manu lēmumu. Vadījos pēc sajūtām - pēdējo gadu pavadīju otrpus okeānam, bet neizbaudīju to sezonu, tāpēc arī beidzu spēlēt," savā basketbolista karjerā atskatījās Badingers.

Savukārt savu volejbolista karjeru sportists turpinās tik ilgi, kamēr to ļaus veselība un ķermenis. Sportists neslēpa, ka vēl ir daudz jāmācās, tomēr ar laiku daudz lietas padodas labāk un labāk.

Majoros notikušajā turnīrā Badingera duetam otrajā pamatturnīra spēlē bija jāspēkojas pret vēl vienu ASV duetu. Pats sportists atklāja, ka šie dueļi ir gan patīkami, gan neērti, jo pretinieks ir gana labi zināms, bet līdz ar to arī nereti jānospēlē taktiskāk.

"Manuprāt, Pasaules tūrēs diezgan bieži izdodas spēkoties tieši ar pāriem no ASV. Spēlējot pret amerikāņiem, jūties nedaudz komfortablāk, jo zini savus pretiniekus labāk nekā citu valstu pārus," teica pludmales volejbolists. "Šī specifika arī piespiež pamainīt spēli, jo visi zinām viens otra tendences. Tajās cīņās jāspēlē taktiskāk."

Viņa partneris Keisijs Patersons nereti spēlēs mēdz iesaistīties dialogos ar skatītājiem vai tiesnešiem, tomēr Badingeram tas netraucē, jo šāda enerģija spēlēs bieži vien ir nepieciešama.

"Tāds viņš ir un šādi spēlē jau kopš nodarbojas ar pludmales volejbolu. Man tas ļoti patīk, dievinu to enerģiju, kuru viņš ienes spēlēs. Dažreiz tas arī man palīdz nospēlēt labāk," sava partnera enerģiskumu uzteica latviešu izcelsmes sportists, kurš atklāja, ka reizēm mēdzot sazināties arī ar Latvijas pludmales volejbolistiem. "Dzīvē sazināmies tik, cik trenējoties kopā vai turnīros. Reizēm arī sociālajos tīklos. Samoilovs un pārējie ir lieliski puiši - Keisijs viņus pazīst labāk."

Tikmēr runājot par nākotnes mērķiem, Badingers neslēpa, ka vēlas sasniegt augstākās virsotnes - Olimpiādi.

"Kad sāku spēlēt pludmales volejbolu, tas arī bija viens no maniem mērķiem - iekļūt Olimpiādē. Vēlētos izcīnīt medaļu, tomēr konkurence ir gana liela - cerams, ka izdosies tur iekļūt," cerības pilns bija pludmales volejbolists.

Pludmales volejbolisti turnīrā cīnījās par naudas balvām 75 000 dolāru vērtībā - uzvarētāji saņēma naudas laimestu 10 000 dolāru vērtībā, kā arī tika pie 600 punktiem 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijā.

Turnīrs Jūrmalas smiltīs notika no 22. līdz 25. augustam, bet pamatturnīrā startēja trīs ASV pludmales volejbola pāri.