Jau ziņots, ka U-18 un U-20 puišu izlases savos Eiropas čempionātos zaudēja visās spēlēs un pameta augstāko divīziju, kamēr U-16 basketbolisti tikai ar grūtībām noturējās elitē. Savukārt U-19 basketbolisti Pasaules kausa izcīņā uzvarēja tikai vienā mačā.

LBS Treneru komisija pēc čempionātiem uzklausīja jaunatnes izlašu treneru Kristapa Zeida, Artūra Visocka-Rubeņa, Raimonda Feldmaņa un Agra Galvanovska pārskatus.

Kā savā ziņojumā basketbola savienībai uzsver Štālbergs, arī starp U18-U20 izlašu dalībniekiem ir vairāki basketbolisti, kuriem ir potenciāls izaugt līdz valstsvienības līmenim. Viņaprāt, viens ne visai veiksmīgi aizvadīts vai dažādu iemeslu dēļ izlaists turnīrs nepārsvītro izredzes izaugt līdz augstākajam starptautiskajam līmenim.

"Ņemot vērā ierobežotos spēlētāju resursus, manuprāt, LBS ir jānosaka prioritārās izlases - U-16, U-18 un U-20. Savukārt U-17 un U-19 izlasēs jāspēlē tikai konkrētā vecuma spēlētājiem ar iespēju viņus piesaistīt gadu vecākai izlasei. Nedrīkst atkārtoties situācija, ka gadu jaunāki spēlētāji tiek iesaistīti U-17 vai U-19 komandā, bet U-16 vai U-18 izlase nevar pilnvērtīgi sagatavoties Eiropas čempionātam un startēt labākajā sastāvā," LBS citē Štālberga ziņojumā rakstīto.

Štālbergs arī uzsver, ka jaunatnes basketbolā netiek pievērsta pienācīga uzmanība jauno spēlētāju vispārējai fiziskai attīstībai un traumu profilaksei.

"Kvalificētu fiziskās sagatavotības treneru un/vai fizioterapeitu piesaiste prasa papildus izdevumus, kurus daudzas sporta skolas nevar atļauties. LBS sadarbībā ar Latvijas labākajiem šo jomu speciālistiem veidos digitālo treneru rokasgrāmatu par jauniešu vispārējās fiziskās attīstības mūsdienu principiem, vingrinājumiem, tendencēm un traumu profilaksi. Taču šajā darbā nepieciešama ne tikai informācija - arī kopīga izpratne par šī spēlētāju sagatavošanas aspekta nozīmi," raksta Štālbergs.

Visi jaunatnes izlašu treneri savos pārskatos secināja, ka daudzi pretinieki bijuši ātrāki, agresīvāki un fiziski spēcīgāki par mūsu spēlētājiem.

"Diemžēl ir sporta skolas, kuru komandās zonas aizsardzība ir pamata taktika, neizmantojot cilvēks-cilvēks aizsardzībai vai segšanu pa visu laukumu. Šim aspektam uzmanība pievērsta arī iepriekš notikušajos treneru semināros, diemžēl ar aicinājumiem nepietiek. Jaunatnes līgas nolikumā jau iekļauti vairāki noteikumi, kuru mērķis ir veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi. Iespējams, daži jau ir novecojuši, iespējams, nepieciešami precizējumi un inovācijas," skaidro Štālbergs.

Viena no idejām ir ieviest noteikumu, ka U-14 - U-16 grupās vismaz vienā ceturtdaļā obligāti jāsedz pretiniekus pa visu laukumu, izmantojot dažādus presinga variantus.

Štālbergs uzsver, ka treneru - rutīnas darba veicēju - saikne ar LBS bijusi pārāk formāla. Viņš ir izstrādājis rīcības plānu, kura pirmais punkts ir LBS Treneru skolas izveide.

"Programmas īstenošanu plānojam sākt 2019.gadā rudenī, treneru pamatizglītību jau ieguvušiem speciālistiem sniedzot papildus zināšanas spēlētāju individuālās tehniskās un taktiskās sagatavošanas niansēs, psiholoģijā, video analīzē, treniņu plānošanā, traumu profilaksē. Treneru skolas absolventam, kurš sagatavojis spēlētājus izlasēm un sasniedzis augstus rezultātus LJBL sacensībās būtu garantēts darbs jaunatnes izlasēs," atklāj Štālbergs.

Gan U-18, gan U-16 izlašu vadītāji esot uzsvēruši, ka kandidātu sagatavotības uzlabošanai un komandu saliedēšanai būtu lietderīgi atgriezties pie Basketbola akadēmijas projekta.

"No 2012. līdz 2014. gadam U-18 izlases starts LBL čempionātā deva labus rezultātu gan Eiropas jaunatnes čempionātos, gan ilgtermiņa attīstībā. Tiesa, šīs idejas reanimēšana atkarīga ne tikai no papildus finansējuma - arī no iespējas piesaistīt vismaz lielāko daļu labāko jauno basketbolistu," stāsta Štālbergs.

Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kuras jauniešu komandas šovasar piedalās U-19 Pasaules kausa izcīņā gan puišu, gan meiteņu konkurencē, kā arī Eiropas čempionātu A divīzijās visās sešās grupās. Tiesa, U-20 un U-18 basketbolisti zaudēja vietu elitē.