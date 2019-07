Sacensību pirmajā kārtā pasaules 11.rakete Sevastova, kura turnīrā izlikta ar pirmo numuru, ar 5-7, 7-6 (7:4), 7-5 uzvarēja mājinieci Anu Bogdanu, kura ir WTA ranga 127.numurs. Spēle ilga nedaudz vairāk par trim stundām.

Par pirmās kārtas pārvarēšanu Sevastova nopelnījusi 30 WTA ranga punktus, bet otrajā kārtā viņa tiksies ar citu rumānieti Patrīciju Mariju Tigu, kura WTA rangā nav atrodama un kura pirms tam pārvarēja kvalifikāciju.

Mača ievadā pagājušā gada Bukarestes turnīra uzvarētājai Sevastovai problēmas sagādāja savas serves noturēšana - jau trešajā geimā Bogdana tika pie divām breikbumbām, kuras gan viņa neizmantoja, tomēr pārliecinoši viņa Latvijas tenisistes servi lauza septītajā geimā. Tobrīd Sevastova spēja uzvarēt tikai vienā izspēlē. Tiesa, Latvijas pirmā rakete parādīja raksturu un nākamajā geimā sīvā cīņa atspēlēja breiku un panāca 4-4.

Uzreiz pēc tam Latvijas tenisiste atkal nonāca iedzinējos ar breiku, jo pie 30:30 viņa neuzspēja pie pretinieces saīsinātā sitiena, bet pēc tam pamanījās pieļaut dubultkļūdu. Līdz ar to Bogdana varēja servēt par uzvaru pirmajā setā, tomēr Sevastova to nepieļāva un panāca 5-5. Tiesa, lauzto servju geimi turpinājās, jo pēc Latvijas tenisistes sitiena tīklā Bogdana atkal ieguva viena breika pārsvaru, bet šoreiz Sevastova neatspēlējās un piekāpās pirmajā setā ar 5-7.

Otro setu Sevastova sāka teicami, jo otrajā geimā viņa nobreikoja pretinieci un ieguva 2-0 vadību. Tiesa, uzreiz pēc tam rumāniete atbildēja ar to pašu, bet turpinājumā panāca neizšķirtu, Latvijas tenisistei neizmantojot divas breikbumbas. Pēc piektā geima, kurā Sevastova nosargāja savu servi, Bogdana paņēma medicīnisko pārtraukumu, jo uz viņas rokām bija tulznas.

Astotajā geimā Sevastova bija tuvu tam, lai iegūtu ļoti svarīgu breiku, tomēr viņa nenosargāja 40:0 vadību. Turpinājumā kortā bija vērojama līdzvērtīga cīņa, bet pēdējā geimā pirms taibreika Latvijas pirmā rakete neizmantoja divas breikbumbas, kas bija arī setbumbas. Līdz ar to otrā seta liktenis tika izšķirts taibreikā, kurā Bogdana sākotnēji izvirzījās vadībā ar 4:2. Tomēr Sevastova parādīja raksturu un guva piecus punktus pēc kārtas, gūstot uzvaru taibreikā ar 7:4 un triumfējot otrajā setā.

Šīs spēles uzvarētāja tādējādi tika noskaidrota izšķirošajā - trešajā - setā, kas sākās Sevastovai nelabvēlīgi, jo viņa tika nobreikota un nonāca iedzinējos ar 0-2. Uzreiz pēc tam gan viņa breiku atspēlēja, bet ceturtajā geimā atspēlēja arī vienu breikbumbu un panāca neizšķirtu. Pirms šī geima gan Latvijas pirmajai raketei bija vajadzīga mediķu palīdzība, jo viņa šķietami bija pastiepusi kājas muskuli.

Tomēr Latvijas tenisiste bija ieguvusi iniciatīvu, jo piektajā geimā viņa atkal lauza Bogdanas servi un turpinājumā izvirzījās jau vadībā ar 4-2. Tikmēr rumānietei nesekmējās ar breika atspēlēšanu, astotajā geimā viņai neizmantojot arī vienu breikbumbu, bet desmitajā geimā Sevastova varēja servēt par uzvaru spēlē, taču viņai to neizdevās izdarīt, Bogdanai laužot pretinieces servi un panākot 5-5.

Sevastova gan triecientempā atbildēja ar to pašu un uzreiz pēc tam pārliecinoši ieguva breiku, kas viņai otro reizi sniedza iespēju izservēt spēli. To paveikt gan atkal sagādāja grūtības, jo, ieguvusi 40:15 vadību un tikusi pie divām mačbumbām, viņa zaudēja trijās izspēlēs pēc kārtas, kas Bogdanai ļāva iegūt breikbumbu. Sevastova to gan atspēlēja, taču atkal nonāca vienas zaudētas izspēles attālumā no taibreika. Arī šoreiz Latvijas tenisiste atguvās un beigu beigās izservēja maču, trešo setu uzvarot ar 7-5.

Abas tenisistes līdz šim savā starpā spēkojušās vienu reizi, un tas pirms diviem gadiem notika tieši Bukarestē, kad Bogdana ceturtdaļfinālā bija pārāka ar 6-1, 6-3.

Sevastovai ierasti Rumānijā klājies sekmīgi, jo kopumā gūtas 12 uzvaras 14 mačos, bet pērn šeit iegūts pēdējais no viņas trim WTA tituliem. Vēl pirms trim gadiem viņa finālā abos setos "sausā" zaudēja Rumānijas zvaigznei Simonai Halepai.

Pērn iegūtais tituls nozīmē, ka Sevastovai šonedēļ Bukarestē jāaizstāv 280 WTA ranga punkti.

Turnīrs Bukarestē notiek uz māla seguma.