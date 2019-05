50 Foto 2019. gada pasaules hokeja čempionāta finālspēle: Somijas hokejisti uzvar Kanādas izlasi +46

Somija finālā ar 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) pārspēja hokeja dzimtenes Kanādas valstsvienību.

Somijas valstsvienība par pasaules čempioni kļuvusi 1995., 2011. un nu arī 2019.gadā.

Finālmačā ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Marko Antila. Viņš un Kanādas izlases aizsargs Šī Teodors tika atzīti par labākajiem spēlētājiem savās komandās šajā finālmačā.

Par turnīra vērtīgāko spēlētāju jeb MVP tika atzīts Kanādas izlases uzbrucējs Marks Stouns, kurš ar astoņiem precīziem metieniem bija čempionāta labākais vārtu guvējs.

Mediju veidotajā simboliskajā izlasē tika iekļauti: vārtsargs Andrejs Vasiļevskis (Krievija), aizsargi Filips Hroneks (Čehija) un Miko Lehtonens (Somija), kā arī uzbrucēji Stouns, Viljams Nīlanders (Zviedrija) un Jakubs Vorāčeks (Čehija).

Savukārt sacensību direktorāts par labākajiem savās pozīcijās atzina vārtsargu Vasiļevski, aizsargu Hroneku un uzbrucēju Ņikitu Kučerovu.

Jau spēles piektajā minūtē kanādieši nopelnīja vairākumu, kurā gan teju zaudēja vārtus. Izslidojot vienatnē pret kanādiešu vārtiem, kavēts tika Jari Salinens, tādējādi somi tika pie iespējas izpildīt "bullīti". Tiesa, soda metienu aizsargs Olivers Kaski gan nerealizēja.

Turpretī kanādieši vārtus guva - pirmā perioda vidū ziemeļamerikāņi izcīnīja ripu pretinieku aizsardzības zonā un viens pret vārtiem nonāca Teodors, kurš raidīja ripu tīklā. Perioda otrajā pusē abas komandas tika pie iespējām spēlēt vairākumā, taču viena vīra pārspēks netika izmantots.

Otrajā periodā somi pārņēma iniciatīvu un pēc Teodora noraidījuma Antila trešdaļas trešajā minūtē realizēja vairākumu. Turpinājumā rezultāts šajā divdesmitminūtē vairs nemainījās, lai gan tikai vārtu stabs glāba tūkstoš ezeru zemes hokejistus no atkārtotas nonākšanas iedzinējos.

Trešā perioda trešajā minūtē somi pārņēma vadību - pēc Veli Mati Savinainena piespēles no aizvārtes ripu mērķi raidīja Antila. Uz to kanādieši atbildēja ar spiedienu uzbrukumā, taču savos uzdevumu augstumos bija Somijas izlases vārtsargs Kevins Lankinens. Turpretī viens no retajiem somu uzbrukumiem noslēdzās ar vārtu guvumu. Metam Marejam neredzot ripu, Harri Pesonens raidīja ripu tīklā un panāca 3:1.

Kanādieši ātri nomainīja Mareju pret sesto laukuma spēlētāju, taču somi spraigā un neatlaidīgā cīņā noturēja vadību, svinot uzvaru mačā un visā čempionātā.

Zīmīgi, ka Somijas vīriešu hokeja izlase uz pasaules čempionātu devās tikai ar diviem Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem sastāvā, turklāt šiem hokejistiem planētā spēcīgākajā līgā nebija liela loma.

Šī gada drafta viens no favorītiem Kāpo Kako nedaudz vairāk kā gada laika kļuvis par pasaules U-18, U-20 un pieaugušo čempionu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Krievijas hokeja izlase svētdien Bratislavā izcīnīja pasaules čempionāta bronzas medaļas. Krievi bronzas mačā ar rezultātu 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Čehiju.

Krievijai šī ir piektā bronza pasaules čempionātos.

Pirms tam sestdien pusfinālā Kanāda ar 5:1 apspēlēja Čehiju, bet Somija negaidīti ar 1:0 pieveica krievus.

Somi finālu sasnieguši pirmo reizi kopš 2016.gada, kad izšķirošajā mačā nācās piekāpties tieši kanādiešiem.

Kanāda pasaules čempionāta finālā iepriekšējo reizi spēlēja 2017.gadā, kad gan piekāpās Zviedrijai. Pirms tam kanādieši par planētas labāko izlasi bija kļuvusi divus gadus pēc kārtas. Kopumā Kanāda par pasaules čempioni kronēta 26 reizes.

Kanāda ceturtdaļfināla spēlē 0,4 sekundes pirms pamatlaika beigām neticami izglābās pret Šveices valstsvienību un vēlāk papildlaikā spēja gūt panākumu, bet grupu turnīrā tā finišēja kā līdere, par diviem punktiem apsteidzot Somiju. Somu un kanādiešu savstarpējā cīņā grupu turnīrā ar 3:1 uzvarēja pirmie, turklāt ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Kako.

Somija ceturtdaļfinālā ar 5:4 pagarinājumā apspēlēja iepriekšējo divu gadu čempioni Zviedriju, no neveiksmes pamatlaikā izglābjoties 29 sekundes pirms tā beigām.

Zīmīgi, ka visas trīs iepriekšējā čempionāta medaļnieces - Zviedrija, Šveice un ASV - šoreiz apstājās ceturtdaļfinālā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas izlase ceturtdaļfinālā neiekļuva un turnīru noslēdza desmitajā vietā.

Turnīrā startējošās 16 komandas tika sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantēja septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm, kas ilga līdz otrdienai, katras apakšgrupas četras labākās komandas pusfinālā turpina cīņu par medaļām, bet turnīra divas vājākās komandas - Francija un Austrija - bija spiestas pamest augstāko divīziju.

To vietā nākamajā gadā nāks Kazahstāna, kura augstākajā divīzijā nav spēlējusi trīs gadus, un Baltkrievija. Abas komandas ieņēma pirmās divas vietas pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā.

Pērn pasaules čempionāta finālā Zviedrijas izlase pēcspēles metienos ar 3:2 uzvarēja Šveices izlasi, gūstot otro titulu pēc kārtas, savukārt bronzu ieguva ASV izlase, kas čempiontitulu nav izcīnījusi jau kopš 1960.gada.